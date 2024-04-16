مصالح إيران تستوجب تخفيض التوتر

بقلم: تسفي برئيل



رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التقى أمس مع الرئيس الأميركي جو بايدن. ولكن إذا كان يعتقد أن أساس اللقاء سيتناول ترتيب الانسحاب الأميركي من العراق فإن هجوم إيران على إسرائيل وفر لهما مادة جديدة للنقاش. حسب تقارير في وسائل الأعلام العربية فإن العراق، الذي أبلغته إيران مسبقا عن نية الهجوم، أوضح لها بأنه يعارض اختراق مجاله الجوي وسيعتبره خرقا لسيادته. وكما هو متوقع فإن إيران، التي تعتبر العراق (مثلما في سورية) جزء من ساحة اللعب الخاصة لها في الشرق الاوسط، لم تتأثر حقا.

لا يوجد أي شك بأن قضية العراق شغلت متخذي القرارات في إيران، الذين انتظروا أسبوعين تقريبا قبل بدء الهجوم. أيضا الردود المتوقعة من بعض الدول العربية، لا سيما دول الخليج التي علاقاتها حظيت بالتحسن مع إيران، كانت جزءا من منظومة اعتبارات إيران، بدرجة لا تقل عن الخوف من الرد الإسرائيلي والأميركي المحتمل.

قائد قوة القدس إسماعيل قاآني مثلا جاء إلى بغداد في شهر شباط كي يعطي الأوامر للمليشيات الشيعية الموالية لإيران من أجل تجميد هجماتها على الأهداف الأميركية بعد أن ضربت في نهاية كانون الثاني قاعدة أميركية. الولايات المتحدة ردت على ذلك بقصف قواعد لمليشيا حزب الله العراق، وفي نفس الوقت أرسلت رسالة شديدة لإيران، وصلت إلى درجة التهديد بالمس بأهداف في داخل إيران. في طهران أدركوا أن قواعد المواجهة مع الولايات المتحدة يمكن أن تتغير، والرد كان وفقا ذلك. بعد مهاجمة لأشهر كثيرة قواعد أميركية في الشرق الأوسط بالصواريخ والمسيرات أكثر من 180 مرة، فإنه منذ 4 شباط الماضي لم تتم هناك مهاجمة أي هدف أميركي.

إيران والمليشيات في العراق أوضحت ضبط النفس بأنها لا تريد المس بالمفاوضات التي تجري بين بغداد وواشنطن بصورة يمكن أن تؤخر انسحاب الـ 2000 جندي أميركي من العراق. وسواء كانت قضية الانسحاب الأميركي هي السبب الأساسي لوقف إطلاق النار، أو أن السبب هو التهديد الأميركي هو الذي أقنع إيران، فإن هجوم إيران حطم الادعاء الرسمي والعلني الذي يقول إن إيران لا تملي على مبعوثيها كيفية العمل، وأن كل ذراع من أذرعها في الخارج، في اليمن والعراق ولبنان، يعمل بشكل مستقل حسب الظروف والفرص التي تسنح له في كل دولة من هذه الدول.

حتى الآن من غير الواضح كيف سيؤثر هجوم إيران على قرارات الولايات المتحدة والعراق حول قضية الانسحاب الأميركي، حيث إن الأمر يتعلق أيضا بقرار سياسي عراقي داخلي. ولكن عندما تطمح الولايات المتحدة إلى إقامة تحالف عسكري كنوع من حلف الناتو في الشرق الأوسط، فربما أن العراق سيخرج عن موقفه المحايد وسينضم إلى هذا التحالف إذا تم تشكيله.

إذا نجح الرئيس الأميركي في إقناع السوداني بالانضمام إلى دول الخليج الأخرى الموالية لأميركا فإن هذا يمكن أن يكون ضربة إستراتيجية شديدة للنظام في إيران. من هنا تأتي حاجة إيران إلى العودة في الوقت القريب إلى إستراتيجية "التشغيل عن بعد" لوكلائها، التي وفرت لها حتى الهجوم الأخير الحصانة من المس المباشر، ومن هنا تأتي رغبتها في أن تزيل عنها صورة التهديد الإقليمي.

من أجل ذلك فإن إيران تعمل على إقناع بالأساس الدول الجارة العربية بأن الأمر يتعلق ليس فقط بحدث لمرة واحدة، والذي استمراره يرتبط الآن بإسرائيل، بل بالأساس بعملية شرعية تستند إلى حقها في الدفاع عن نفسها بعد أن قامت إسرائيل بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، التي تعتبر أرض سيادية إيرانية.

إضافة إلى ذلك وزير الخارجية الإيراني قال إن دولته أبلغت مسبقا، وأوضحت بأنها ستعمل بشكل محسوب بحيث لا تجر المنطقة إلى حرب شاملة. أيضا جهات في النظام وفي الجيش وفي حرس الثورة أكدت في هذا الأسبوع في الإحاطات بأن إيران استخدمت فقط جزء صغير من منظومة الصواريخ والمسيرات لديها، وأنه تم توجيهها بشكل دقيق إلى أهداف عسكرية. وأضافت الجهات بأنه إذا عملت إسرائيل ضد إيران مرة أخرى فمن المحتمل أن تتعرض لرد أقوى بكثير.

إيران أبلغت السعودية والإمارات وعددا من الدول الجارة الأخرى بنيتها وعن حجم العملية المتوقعة. وحسب "وول ستريت جورنال" فإن هذه الدول وافقت على إرسال معلومات حيوية عن استعداد إيران حتى قبل أن تبلغ هي نفسها. وبذلك فقد ساعدت على إعداد تنسيق للعمليات العسكرية التي أفشلت جزءا كبيرا من الهجوم. ولكن من الجدير الانتباه إلى أنه، حسب الصحيفة، كانت حاجة إلى ضغط أميركي على هؤلاء الحلفاء قبل موافقتهم على إعطاء المعلومات والانضمام للجهود الحربية، التي شملت ضمن أمور أخرى فتح مجالاتها الجوية أمام الطائرات الأميركية وربما الإسرائيلية أيضا.

معضلة السعودية والإمارات غير سهلة. توجد للدولتين علاقات وثيقة مع إيران، وقد تبنت في السنوات الأخيرة إستراتيجية جديدة تفضل من خلالها وجود علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إيران بدلا من المواجهة. إضافة إلى ذلك هذه الدول، رغم علاقاتها الجديدة الرسمية وغير الرسمية مع إسرائيل.

يوجد لهاتين الدولتين تاريخ قريب من المواجهة القاسية مع إيران، وهي تقلق من أن "إستراتيجية الاحتضان" مع طهران يمكن ألا تكون كافية لمنع هجوم مشابه عليهما. في نفس الوقت إيران التي تعمل على الدفع قدما بعلاقاتها مع جيرانها وأنها وضعت تحسين علاقات الجيرة مع الدول العربية على رأس سلم أولوياتها السياسي، إلا أنها كما تبدو لم تقدر بشكل كامل تأثير الهجوم على علاقاتها الخارجية. ربما هي توقعت أن التضامن العربي المتمثل في وحدة الصف إلى جانب الفلسطينيين سيقف إلى جانبها كدولة وحيدة تجرأت على استخدام السلاح ضد إسرائيل.

يبدو أن إيران أنشأت سورا بين دعمها لـ "محور المقاومة"، الذي هدف إلى توفير مظلة لحماس، وبين الحساب "الخاص" لها مع إسرائيل، أيضا الدول العربية رسمت حدود تضامنها. هذا لا يعني أن هذه الدول ستنضم على الفور إلى التحالف العسكري الأميركي (والإسرائيلي) المناهض لإيران، وأيضا من غير المتوقع أن تقطع علاقاتها مع إيران أو أن الأخيرة ستبادر إلى هذا القطع رغم المساعدة الكبيرة التي قدمتها هذه الدول من أجل نجاح إحباط الهجوم. الدليل على ذلك توفر الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني في محادثاته في هذا الأسبوع مع نظرائه في دول الخليج، بما في ذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التي تهدف إلى التهدئة والتوضيح بأن الأمر يتعلق بعملية لا ترتبط بـ "محور المقاومة"، بل الدفاع عن سيادة إيران. وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان بالتأكيد ذكر لابن فرحان بأن هجوم الجمهور الإيراني على السفارة السعودية في طهران في 2016 هو الذي أدى إلى قطع العلاقات بين الدولتين والذي استمر لسبع سنوات؛ ومثلما أن السعودية لم تتمكن من المرور مر الكرام على ذلك الهجوم، فإن إيران هي أيضا كانت مضطرة للرد على هجوم إسرائيل على قنصليتها في دمشق.

هذه الجهود تدل على أن هدف إيران سيواصل كونه الحفاظ على وتطوير العلاقات مع دول المنطقة كرؤية إستراتيجية. والسؤال هو هل من أجل تطبيق ذلك الذي سيقتضي تهدئة الدول الجارة من أجل منع إقامة تحالف عسكري مناهض لإيران؟. ستقرر إخضاع سلوك مبعوثيها لمصالح إيران، وأن توقف هجمات الحوثيين وأن تدفع قدما بحل سياسي في لبنان.