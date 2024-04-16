Thursday, 18 April 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن وترامب.. من استفاد انتخابيا ومن خسر بضربة إيران لكيان الاحتلال؟

4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - ألقت الضربة الإيرانية على كيان الاحتلال، بظلالها على أروقة السياسة الداخلية الأميركية، إذ ترجح التقديرات أن يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بالنظر لمحاولات استغلالها من قِبل الرئيس الحالي جو بايدن وغريمه دونالد ترامب لصالحهما، في محاولة لجذب شرائح انتخابية جديدة.
واعتبرت تقارير أميركية، أن المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب في الشرق الأوسط، تسبب في أزمة جديدة لبايدن على الرغم من جهوده لوقف توسع الحرب في غزة بين بين الكيان المحتل وحماس، كما أعطت فرصة جديدة لترامب للهجوم عليه ووصفه كزعيم ضعيف.
وتحدث محللون ومختصون في الشؤون الأميركية، عن تبعات الضربة الإيرانية على مُجريات الانتخابات الأميركية، ومدى نجاح بايدن وترامب في تحويلها إلى مكسب انتخابي لأيهما.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوفير دعم "ثابت" للاحتلال الاسرائيلي بمواجهة الهجوم الإيراني، بعد اجتماع عقده مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط، في خضم الضربة التي تصدت فيها الدفاعات الجوية الأميركية والإسرائيلية لنحو 99 % من المُسيرات والصواريخ الإيرانية.
ومع ذلك، تحدث بايدن مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، تاركا خلافاته معه جانبا، حيث أبلغه أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد ردا على هجمات طهران، إذ ستواصل واشنطن ستواصل دعم تل أبيب دفاعيا ولا تريد أي حرب مع إيران.
وسرعان ما دخلت الإدارة الأميركية على خط التهدئة بعد الهجوم الإيراني، بسلسلة اتصالات مع زعماء المنطقة في محاولة لمنع توسع الصراع، كما تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره في الكيان المحتل يوآف غالانت، لتأكيد الدعم الأميركي القوي للدفاع عن أمنه، مشيدا بالإجراءات الدفاعية غير العادية والتعاون القوي بين البلدين.
وجنبا إلى جنب مع ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز السبت الماضي إن المجلس سيجري تغييرا في جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.
ويرى عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق ترامب، وأستاذ القانون الدولي الأميركي، غابريال صوما، أن ترامب هو المستفيد الأكبر من الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، في حين تُقلص من أسهم بايدن الانتخابية.
وقال صوما "الاعتقاد السائد داخل الولايات المتحدة، أنه لو كان ترامب في البيت الأبيض فلن يحدث ما جرى ليل السبت الماضي، ولم يكن لإيران أن تنفذ تلك الهجمات، لأن ترامب كان قاسياً على طهران للغاية؛ إذ شدد العقوبات عليها وأصبحت في أزمة اقتصادية داخلية، كما لم يكن باستطاعتها تصدير النفط للخارج بحرية، ومن ثم تراجع دخلها القومي".
في المقابل، يرى "صوما" أن بايدن ساهم في رفع الكثير من العقوبات عن إيران، وباتت في الوقت الراهن قادرة على إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً من النفط، ما منحها قدرة على زيادة التصدير، معتبرًا أنها "استفادت كثيرًا من سياسية التساهل التي تبناها الرئيس بايدن".
وبشكل عام، أوضح "صوما" أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تهم الناخب الأميركي بنحو 8 % فقط، في مقابل 92 % ينصب جل اهتمامهم بالقضايا الداخلية، خاصة عندما لا يكون الجيش الأميركي في معارك خارجية، كما حدث في العراق عام 2003، وبالتالي فالناخب الأميركي لا يهتم كثيرًا بما يحدث في الشرق الأوسط إلا في حدود ضيقة.
وتشير الكاتبة الصحافية المتخصصة في الشؤون الأميركية هبة القدسي، إلى أن هناك تداعيات كثيرة للضربة الإيرانية على مسار الانتخابات الأميركية، وسط مخاوف ديمقراطية من احتمال تأثيرها على حظوظ بايدن.
وقالت "القدسي" إن الضربة غيرت ما ساد من توتر في العلاقة الشخصية بين نتنياهو وبايدن، ودفعت الرئيس الأميركي لإعلان دعمه الصارم، والتزام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل والدفاع عن أمنها، وبالتالي كان هناك نوع من التغاضي عن التوترات في العلاقة بينهما، بعدما أعلن بايدن صراحة اعتراضه على سياسات نتنياهو، وكان هناك نوع من الجفاء بين الرجلين.
وأوضحت أن هناك الآن نوع من الاسترضاء الأميركي من قبل الإدارة الأميركية لنتنياهو وإسرائيل بالتأكيد على المساندة في مقابل الهجمات الجمهورية التي تتهم الرئيس الأميركي بمهادنة إيران واتخاذ سياسات ضعيفة، أدت لاستقواء طهران والقيام بهذا الهجوم غير المسبوق.
وأضافت الكاتبة الصحافية المتخصصة في الشؤون الأميركية، أن ما يزعج إدارة بايدن، كون إطالة أمد الحرب تسبب في غضب العرب الأميركيين وأثر على حظوظ بايدن في ولايات مثل ميشيغان ومينيسوتا، وبالتالي كان هناك نوع من الغضب لدى بايدن وإصرار على أن يكون هناك دخول أكبر للمساعدات لقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.
لكن الوضع تغير الآن، إذ يحاول بايدن استرضاء الكيان المحتل على وقع الغضب داخل الحزب الجمهوري الذي يتهم بايدن بالتهاون، وبالتالي فإن أي توسعة للحرب والصراع ستقضي على حظوظ بايدن بشكل كبير في إعادة انتخابه، وربما تسهم في إعادة انتخاب ترامب مجددا؛ لأن سجله فيما يتعلق بمعاداة إيران واضح خاصة الخروج من الاتفاق النووي الإيراني وممارسة أقصى الضغوط على طهران، في مقابل اتهامات لبايدن أنه لم يكن بالقوة الكافية في مواجهة تهديداتها وحاول احتواء طهران، وفق "القدسي".
واتفقت "القدسي" مع "صوما" في أن ترامب ما يزال المستفيد من الموقف الراهن، وخاصة بعد تعرض لتل أبيب للضربة من إيران، إذ حرص على انتقاد بايدن واتهامه بالضعف، بجانب البدء في سحب بساط تيار كبير من الناخبين الداعمين لإسرائيل والأصوات اليهودية الأميركية إضافة إلى لوبي يهودي قوي، واستمالتهم في تأييده مدعوما بمواقفه في الدفاع عن إسرائيل، واتهام بايدن بأنه لم يكن قويا في دعم تل أبيب بما يكفي.
بدوره، قال الأكاديمي وكبير الباحثين بمركز واشنطن للسلام والتنمية، إدموند غريب، إن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في الانتخابات الأميركية فيما يتعلق بالقضايا الخارجية وخاصة ملف الشرق الأوسط، إذ سيكون لما يجري في غزة، واحتمالات تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران، والطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع ذلك، تأثير ملحوظ على نتائج الانتخابات المقبلة.
وأوضح "غريب" أن هناك قطاعا داخل الولايات المتحدة ينظرون لضرورة تقديم بايدن دعما قويا لإسرائيل، والهجوم على إيران، مقابل مجموعة أخرى تطالب الإدارة بإنهاء هذا الصراع بشكل عاجل وحماية المدنيين، وبالتالي فإن تعامل الإدارة الأميركية سيلقي بتبعاته على الانتخابات الرئاسية.
ويعتقد أن بايدن يحاول التعامل بتوازن في الموقف الراهن من هذا الصراع، إذ حذر من خطورة اتساع دائرة التوتر، إذ كانت هناك رسائل لتحذير إيران من التوسع في ضرباتها، أو استهداف القوات الأميركية، وفي نفس الوقت أكد أنه لن يساعد إسرائيل إذا شنت هجوما على إيران، وبالتالي يرغب في ضبط النفس من جانب الطرفين.-(وكالات)

MENAFN16042024000072011014ID1108103507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث