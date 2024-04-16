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إيران قدمت لنتنياهو فرصة ثانية على طبق من ذهب

4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما وقف العالم متأهبا ليلة الثالث عشر من الشهر الحالي، يترصد ماذا قد تفضي إليه من تصعيد وخسائر عقب الضربة الايرانية لكيان الاحتلال بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كانت عيناه شاخصتين صوب المنافع والمكاسب، وهو يترقب اللحظة التي صنعها بنفسه، جارّا إيران إليه جرّا.
ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل الأوروبيون والإقليميون جميعا إلى ضبط النفس في أعقاب الهجوم الإيراني، الذي تم التخطيط له ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في سورية، وتسبب في أضرار محدودة بعد أن صده تحالف دولي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وعكس هذا التعاون الأمني حالة مناقضة لما عاشته إسرائيل من عزلة دولية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة الناجمة عن حربها مع حركة حماس.
وقال أستاذ السياسة في جامعة تل أبيب وجامعة مدينة نيويورك "أودي سومر" أنه على الرغم من أن هذه الأوقات عصيبة، إلا أنها فرصة هائلة، ففي بعض الأحيان تحصل على فرصة ثانية في الحياة، وإسرائيل حصلت على واحدة للتو".
وأضاف سومر أن الرد العسكري المنضبط سيجني مكافآت لإسرائيل على المسرح العالمي، مما يساعد في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة وجيرانها العرب، إسرائيل لديها القدرة على تشكيل هذا التحالف الدولي، والحفاظ عليه.
وقال إن المكسب الأول، شخصي صرف، فالتصعيد حليف نتنياهو الأول، وهو الذي لم يعد ثمة ما يخسره، شعبيته التهمتها نداءات ذوي المحتجزين، وهاجس المساءلة الذي يتهدد مستقبله السياسي، عدا عن عدة قضايا فساد بحقه كامنة في أدراج الادعاء العام.
وهو إذاك يبحث عن أي مكسب يمكن أن ينتزعه بالنيران والرصاص، إن لم يكن في غزة، فجبهات القتال كثيرة، والوكلاء والأذرع كثر، ويا حبذا لو كانت من إيران، الأصل والرأس المدبر.
ثم إن التصعيد هو حرفة معسكر اليمين الإسرائيلي، التي لا يكاد يجيد غيرها، ولا يؤمن بجدوى التهدئة، إلا إذا كانت فرصة للتحضير لتصعيد جديد، أما الجائزة الكبرى فكانت العودة إلى الحضن الأميركي الدافئ.
وهنا تراود نتنياهو المغريات، ضوء أخضر لاجتياح رفح، أم الإمعان في تفريغ حل الدولتين من مضمونه، وربما الأجدى هنا حرمان إيران من اتفاق نووي يلائمها.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الجيش الإسرئيلي تقديم "قائمة أهداف" في إطار مناقشات الرد على هجوم إيران غير المسبوق الذي جعل المنطقة في حالة تأهب قصوى.-(وكالات)

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