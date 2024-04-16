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سيناريوهات عديدة للرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية

4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما أغلقت إيران كافة مفاعلاتها النووية تحسبا لضربة نووية من قبل تل أبيب، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن "قلقه" من احتمال تنفيذها باستهداف منشآت نووية إيرانية.
وتأتي المخاوف عقب هجوم طهران على كيان الاحتلال بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكد غروسي في تصريحات أول من أمس خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أن هذه المنشآت أغلقت الأحد الماضي.
ورداً على سؤال بشأن شنّ إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، قال غروسي "نحن قلقون من هذا الاحتمال".
وأضاف: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشينا في إيران الأحد الماضي بأن كل المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يوميا، ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية".
وفي حين أشار إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، أكد أن المفتشين لن يعودوا إلى المنشآت قبل اليوم التالي.
وأوضح أنه قرر عدم السماح للمفتشين بالعودة إلى أن نرى أن الوضع هادئ تماما.
وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس.
وأطلقت إيران ليل السبت الماضي مئات المسيّرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل، في هجوم غير مسبوق ردّاً على تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الحالي.
وأكدت الدولة العبرية أنها تمكنت ودولا حليفة أبرزها الولايات المتحدة، من إسقاط الغالبية العظمى من هذه المسيّرات والصواريخ، إلا أنها أقرت بسقوط بعضها على قاعدة عسكرية.
وتعهّدت إسرائيل أول من أمس بالردّ على هذا الهجوم غير المسبوق الذي دفع قادة دوليين للدعوة إلى احتواء التصعيد ومنع اتسّاع نطاق النزاع، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وسبق لكيان الاحتلال استهداف منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط، فقد أعلن تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقر في 2018 بأنه شنّ قبل 11 عاما من ذلك، ضربة جوية استهدفت مفاعلا قيد الإنشاء في أقصى شرق سورية.
ولا يثير البرنامج النووي لإيران قلق عدوها اللدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإنما كذلك عدد من الدول الغربية. وفي حين تتهم أطراف عدة إيران بالسعي لامتلاك سلاح ذري، تؤكد طهران سلمية برنامجها وطابعه المدني.
واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، إضافة الى اغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد أكد أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد الماضي، أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق.
وأوضحت مصادر للموقع، أن غالانت قال لأوستن في مكالمة هاتفية، أن إسرائيل لا يمكنها السماح بإطلاق صواريخ باليستية على أراضيها دون رد.
وأضاف غالانت، أن إسرائيل لن تقبل معادلة ترد فيها إيران بهجوم مباشر في كل مرة تضرب فيها إسرائيل أهدافا في سورية.
وقالت المصادر إن أوستن نقل رسالة مماثلة لتلك التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت الماضي، عندما أخبره بضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.
من جهته قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس إن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك يستهدف مصالحها، وهذا ضمن سلسلة من التصريحات الإيرانية التي لم تتوقف على مدى سنوات.
إلا أن الأفعال لم ترق لمستوى التهديد لاسيما في حدثين بارزين الأول كان الرد على مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني والثاني كان الرد على استهداف مبنى القنصلية في دمشق.
وكانت هيئة البث في الكيان المحتل قالت إن تل أبيب وجهت رسالة إلى دول المنطقة مفادها بأن الرد على الهجوم الإيراني لن يعرض استقرار هذه الدول للخطر.
وأشارت تقارير إعلامية في الكيان المحتل إلى أن الرد على طهران من المرجح أن يجري بطريقة لا تؤدي إلى جر المنطقة إلى حرب شاملة وبطريقة يمكن ان يقبلها الأميركيون.
وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير "قد لا يكون عسكريا"، بل ربما يكون هجوما إلكترونيا.
عدة خبراء أشاروا لأربعة خيارات لرد تل أبيب على الضربة الإيرانية وهي، مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، واستهداف القادة الإيرانيين أو العسكريين أو المواقع داخل إيران أو خارجها، وضرب "وكلاء إيران" في المنطقة، أو شن هجوم إلكتروني، مشيرين الى أنه يحتمل أن تستخدم تل أبيب كافة تلك الخيارات.-(وكالات)

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