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إجراءات تشي باستعداد الاحتلال لشن العدوان على رفح

4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تؤشر الخطوات التي يتخذها الاحتلال في قطاع غزة إلى الاستعداد لاجتياح بري قريب لرفح، من بينها جلب عشرة آلاف خيمة للمنطقة الواقعة خارج المدينة الجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لطرد النازحين الفلسطينيين من المنطقة، بما يُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية على مختلف المستويات.
وعلى وقع إحياء الشعب الفلسطيني، اليوم، الذكرى السنوية "ليوم الأسير الفلسطيني" لنصرة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ورفض استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، فإن حكومة الحرب، برئاسة "بنيامين نتنياهو"، تتخذ عدة إجراءات ضد رفح، تشي بالاستعداد لشن هجوم عليها.
وتعتزم حكومة الاحتلال جلب 30 ألف خيمة أخرى، قيد الشراء حالياً، ونصبها في المنطقة الواقعة خارج رفح، بجانب العشرة آلاف خيمة التي سيتم نقلها بعد أيام، وفق إعلام الاحتلال، الذي أفاد بأن تجهيزات الهجوم البري تشي بأن الطريق لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المدينة قريب ولكنه ليس فورياً، بحسبه.
ويبدو أن حكومة الاحتلال "لا تزال مصممة" رغم تصاعد التحذيرات الدولية والإقليمية من تداعيات اجتياحها المحتمل ضد المنطقة التي يتواجد فيها زهاء 1.5 مليون نازح فلسطيني، بعدما دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها منطقة آمنة، ومن ثم شن عليها لاحقاً غارات كثيفة أسفرت عن ارتقاء مزيد من الضحايا المدنيين.
في غضون ذلك، أجرى وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، جلسة مشاورات أمنية حول الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ عملية عسكرية ضد رفح، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات تمهيداً لبدء الاجتياح البري، مع التركيز على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المدينة وتوسيع الطرق لإدخال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لقطاع غزة، وفقاً لقرار "الكابينيت" الإسرائيلي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، القناة الرسمية للكيان المُحتل، بأن جيش الاحتلال كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من رفح تدعو سكانها للإخلاء، غير أن "نتنياهو" قرر تأجيل الخطوة، حيث كان يهدف للحصول على الدعم الأميركي الكامل فيما يتعلق بالرد الإيراني الأخير على عدوان الاحتلال؛ علما بأن واشنطن تعارض بشدة الهجوم الواسع على رفح.
وحتى هذه الأثناء، لم يوضح الاحتلال خطط إجلاء المدنيين الفلسطينيين ولا توقيت الهجوم البري المقرر ضد رفح، إلا أن إذاعة جيش الاحتلال أفادت بأن تعزيز قوات الاحتياط الإسرائيلية بالقطاع يأتي لأسباب، من بينها زيادة عددها عشية احتمال اجتياح رفح، حيث بلغت التحضيرات للعملية العسكرية هناك أوجها، وليس مستبعداً إمكانية تقريب موعد العملية، طالما لا توجد هناك صفقة لتبادل الأسرى.
وزعم "نتنياهو"، أن اجتياح رفح يأتي لتحقيق أهداف الاحتلال، وعلى رأسها تحرير الأسرى الإسرائيليين، وتحقيق النصر المطلق ضد "حماس" والقضاء عليها باعتبار أن المدينة المعقل الأخير لكتائب القسام التابعة للحركة، إلا أنه، وبحسب تقارير صحفية في كيان الاحتلال، فإن نتنياهو يواصل إفشال التوصل إلى صفقة.
وربما تأتي تصريحات "نتنياهو" في إطار الضغوطات في كيانه المحتل على حركة حماس، ومحاولة تبرير اجتياح رفح بفشل الصفقة، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الكارثية.
في الأثناء؛ أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى عن انطلاق فعاليات إحياء "يوم الأسير الفلسطيني" في كافة المحافظات بالضفة الغربية، واطلاق أنشطة تضامنية ومساندة للأسرى؛ الذين يعيشون ظروفاً صعبة ويواجهون انتهاكات إدارة السجون، التي تخالف الاتفاقيات الدولية.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى و"نادي الأسير الفلسطيني" عن انطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير ضمن برنامج وطني شامل، خلال الأيام المقبلة، داعية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرة والوقوف إلى جانب الأسرى الذين نضالوا وضحوا من أجل القضية الفلسطينية.
وأفادت بأن حصيلة الاعتقالات بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغت أكثر من 8270، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن تم احتجازهم.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن الفعاليات ستنظم في إطار وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في قطاع غزة.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال يواجهون أبشع هجمة فاشية عنصرية على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال المجرم.
وأفاد بارتقاء 16 شهيداً من أبناء الحركة الأسيرة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بما يدلل على حجم الجريمة المرتكبة في سجون الاحتلال، وسط تقارير تشير إلى استشهاد العشرات من أبناء غزة على يد قوات الاحتلال، التي تمارس بحق المئات الآخرين سياسة الإخفاء القسري، التي تصنف على أنها جريمة حرب.
وبالمثل؛ طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتتوجه إلى سجون الاحتلال وتحقق في مختلف الجرائم التي ارتكبت داخل المعتقلات، لاسيما في معسكرات الاحتلال التي يحتجز داخلها المئات وربما الآلاف من المعتقلين من قطاع غزة، ممن يتعرضون للقتل والإبادة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عما يجري للأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، في ظل فشل المنظومة الدولية الحقوقية والإنسانية في وقف العدوان ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن المطلب الأساسي هو وقفة الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى جانب الأسرى داخل المعتقلات، فهم ليسوا إرهابيين بل مناضلون من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.

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