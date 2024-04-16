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قائد القوات البرية الإيرانية: ولى عصر اضرب واهرب

4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري إن كل من يعتدي على أرضنا سيواجه العقاب، وقد ولى عصر "اضرب واهرب".
وأضاف "على الكيان الصهيوني أن يعلم أننا فرضنا قاعدة جديدة للرد على كل عدوان".
وأشار إلى أن أي عمل من قبل الكيان الصهيوني ضدنا سيقابل بقوة أكبر من عملية السبت الماضي.

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