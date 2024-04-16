قائد القوات البرية الإيرانية: ولى عصر اضرب واهرب

قائد القوات البرية الإيرانية: ولى عصر اضرب واهرب
التاريخ
4/16/2024 11:05:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري إن كل من يعتدي على أرضنا سيواجه العقاب، وقد ولى عصر "اضرب واهرب".
وأضاف "على الكيان الصهيوني أن يعلم أننا فرضنا قاعدة جديدة للرد على كل عدوان".
وأشار إلى أن أي عمل من قبل الكيان الصهيوني ضدنا سيقابل بقوة أكبر من عملية السبت الماضي.
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