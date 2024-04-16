بلومبيرغ: الهجوم الإيراني أظهر حاجة إسرائيل لتكنولوجيا جديدة

MENAFN - Alghad Newspaper) رأى تقرير لموقع "بلومبيرغ" أن فشل إيران في الوصول إلى أهدافها في إسرائيل هذه المرة لا يعني أن تُغفل الولايات المتحدة وإسرائيل حاجتهما إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، مثل دمج أسلحة الليزر عالية الطاقة والأقمار الصناعية وقدرات الحرب السيبرانية، للمحافظة على تفوقهما العسكري.



واستشهد التقرير بمقولة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت: "لا تُقاطع عدوك أبدًا عندما يرتكب خطأً"، لأنها تُمثل نصيحة جيدة اليوم كما كانت في ذلك الوقت.



ولنتأمل ما حدث ليلة الأحد، عندما حاول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إطلاق أكثر من 300 طائرة دون طيار وصاروخ باليستي على إسرائيل، والكلمة المفتاحية هنا هي المحاولة.



فقد أسقطت القوات الإسرائيلية والأمريكية، بمساعدة من المملكة المتحدة وفرنسا والأردن وبعض دول المنطقة، ما يُقدر بنحو 99% من المقذوفات الإيرانية القادمة، وأغلبها قبل أن تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا للتقرير.



وكانت العملية بمثابة خطأ فادح للإيرانيين بكل المقاييس، وفرصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير الأحداث الجارية والتقرب أكثر من حلفائه.



وكتبت هيئة تحرير بلومبيرغ: "بدلاً من تعزيز عزلة إسرائيل، أوضح الهجوم مدى قوة تحالفاتها، رغم الغضب بشأن سلوكها في الحرب ضد حماس في غزة".



وأضاف التقرير، بحسب القائد الأعلى السابق لحلف الناتو، الأدميرال جيمس ستافريديس، أن المرة القادمة قد لا تكون بهذه السهولة، ويتطلب الأمر تكاملًا متطورًا لجميع العناصر في "سلسلة التدمير" التي تعمل معًا لإسقاط حتى صاروخ باليستي واحد أو صاروخ كروز أو طائرة دون طيار.



ورغم أن خطة التحالف لوقف إيران نجحت بشكل مثالي، فإن النتيجة الجيدة لليلة واحدة لا تضمن النجاح في المستقبل، خاصة عندما تتحسن تكنولوجيا العدو؛ من صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى أسراب الطائرات دون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحسب الأدميرال ستافريديس أيضًا.



واختتم التقرير بالقول: "إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تريدان الحفاظ على تفوقهما في الدفاع، فيتعين عليهما التفكير في دمج أسلحة الليزر عالية الطاقة والأقمار الصناعية وقدرات الحرب السيبرانية في ترسانتهما، والبحث عن تكتيكات جديدة تساعدهما على كسب أية جولات قادمة".