Thursday, 18 April 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن غفير يشكل وحدة أمنية لمطاردة النشطاء في الضفة

4/16/2024 11:04:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شكّل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فريقا خاصا داخل قوات الشرطة الإسرائيلية، لاستهداف واعتقال الناشطين اليساريين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك إثر اتهامه نشطاء يساريين بنقل معلومات عن المستوطنين الخاضعين للعقوبات إلى الإدارة الأمريكية.
ونقل تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، عن بن غفير قوله، إن "تشكيل فريق للتعامل مع الفوضويين يتوافق مع سياستي الواضحة التي تتحدث عن النضال ضد أولئك الذين ينتهكون النظام العام".

وبدأ الفريق العمل منذ أسبوعين، وقام بالفعل باعتقال عدد من الأشخاص وفق موقع "يدعوت أحرنوت".
وفقا لمسؤول أمني فإن "الفوضويين" ينقسمون إلى ثلاث فئات وهم: الرعايا الأجانب الذين يأتون إلى الضفة الغربية من جميع أنحاء العالم مباشرة ويقومون بما وصفه "استفزاز" جنود الجيش الإسرائيلي، والسياح الذين يأتون لإسرائيل بذريعة الزيارة" وينتهي بهم الأمر في نفس مناطق التوتر في الضفة الغربية وفق قوله، وأخيرا المواطنون الإسرائيليون الذين يواجهون جنود الجيش الإسرائيلي.
واعتقل منذ بداية الشهر الجاري شخصين يحملان الجنسية الأمريكية يشتبه في قيامهما بالتدخل ضد جنود الجيش الإسرائيلي كما تم اعتقال ناشطين إسرائيليين إلى جانبهم بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جهتها، قالت الصحيفة العبرية "جيروزاليم بوست" نقلا عن متحدث باسم بن غفير إن الوحدة الجديدة ستكون جزءًا من فرقة الضفة الغربية التابعة للقيادة المركزية وستعمل بالتنسيق مع شرطة الهجرة ووزارة الداخلية، من بين هيئات أخرى.

MENAFN16042024000072011014ID1108103496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث