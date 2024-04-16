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الإمارات تشهد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث

4/16/2024 11:04:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
 وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، وفقا لـ"وام".
وذكر المركز أنه تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.
يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.
ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بشكل عام.
وواصلت شرطة أبوظبي جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة لضمان سلامة أفراد المجتمع في الإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما فيها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي ومجموعة تدوير.
وتابعت الجهات المستجيبة في أبوظبي جهودها الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة.
وأطلع محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، على آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تتخذها الدائرة، بهدف ضمان السلامة العامة وتعزيز جاهزية فِرق الاستجابة.
وتهيب الجهات المعنية بالسائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، الحرص على القيادة بأمان، والالتزام بحدود السرعة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتواصل مع الجهات المعنية في أي وقت للإبلاغ عن الحالات الطارئة المحتملة.
تأخير في بعض الرحلات
 أعلنت "الاتحاد للطيران" أنه نظراً للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، من المتوقع أن تشهد رحلات الناقلة بعض التأخير الأربعاء.
وأضافت الاتحاد للطيران، في بيان الثلاثاء، أنها ستعمل مع الضيوف المتأثرين لمساعدتهم على إجراء التعديلات على خططهم في السفر والوصول إلى وجهاتهم الأخيرة.
ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقي في قمة الأولويات.
طيران الإمارات: بعض الرحلات تشهد تأخيرات بسبب الأحوال الجوية
أعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة "إكس" أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.
وأكدت العمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.
وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.
وأكدت عبر حسابها على موقع "إكس" أن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.
فلاي دبي تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي
 أعلنت "فلاي دبي" إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي الثلاثاء، فورا وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من الأربعاء.
وقال متحدث باسم فلاي دبي في تحديث حول تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.. أنه لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر.
وقال المتحدث "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك".
وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.
وأضاف "تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً".
"الملكية الأردنية" تعلن إلغاء رحلتين إلى الإمارات بسبب الظروف الجوية
 أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إلغاء رحلتين مقررتين الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة؛ نظرا للظروف الجوية في الدولة الخليجية.
وقالت الشركة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نظرا للأحوال الجوية في الإمارات العربية المتحدة، تم إلغاء الرحلتين المقررتين بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2024".
ودعت المسافرين إلى "متابعة حالة رحلاتهم من خلال تطبيق الملكية الأردنية، أو الموقع الإلكتروني".

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