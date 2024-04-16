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9 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة

4/16/2024 11:04:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، فجر الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 فلسطينيين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.
كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

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