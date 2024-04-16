9 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، فجر الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 فلسطينيين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.
كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.
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