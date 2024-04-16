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مناورة عابرة للقارات!

4/16/2024 11:04:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لست مع محاولات" التسطيح التي يطلقها البعض حول" الضربة" التي وجهتها إيران لمواقع إسرائيلية السبت الماضي، ولا مع التغني بها واعتبارها ردا كافيا على ما اقترفته إسرائيل بحق تلك الدولة التي نجحت في تطوير أدواتها العسكرية وقوتها الذاتية بما يقترب من دول كانت سباقة في هذا المجال وأرادت أن تجمع بين هدفين على درجة عالية من الأهمية.
فمن جهة، أرادت أن تحقق الردع ضد كيان تصنفه على اعتبار أنه كيان مارق وجه لها أكثر من ضربة وتحرش بها محاولا جرها إلى حرب شاملة يعتقد انه سيحقق بعضا من أطماعه من خلالها، وترى هي أن الوقت غير مناسب لخوضها.
ومن جهة أخرى، أن تختبر بعضا مما لديها من أسلحة وأدوات قتالية بطريقة مختلفة عما هو مألوف، وعما درجت عليه الجيوش العالمية في مناوراتها التي تنفذها بين الحين والآخر ومن خلال حرب حقيقية، بهدف اختبار جهوزيتها وتطوير كفاءاتها.
فلدى إيران ما تقوله في هذا المجال، وما ترد به على من يستغربون التفاصيل المرافقة للضربة، وبخاصة أن تفاصيلها كانت مكشوفة ومعلنة، وأن المعلومات الخاصة بها وصلت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكل دول العالم من خلال وسطاء حملوا رسائل "حسن نوايا" إيرانية تؤكد أن طهران أصبحت مضطرة للرد، لكنها ملتزمة بأن يكون الرد منضبطا، ولا يؤدي إلى حرب شاملة.
الرسائل الإيرانية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت في الأيام اللاحقة بمضمون يؤكد أنها اكتفت بـ" الضربة"، وأنها تدعو الولايات المتحدة وإسرائيل لاعتبار ما حدث كافيا. لكنها في الوقت نفسه تضع الكرة في مرمى إسرائيل، وتحذرها من مغبة الرد من جديد، وتلوح بأن يكون الرد من قبلها ـ في تلك الحالة ـ قاسيا ومختلفا عما حدث.
وهي بذلك ترد على ما يجري من "مناكفات" داخل الحكومة الإسرائيلية التي تقاطعت آراء أركانها، بين من يتشدد في ضرورة الرد، ومن يدعو إلى الالتزام بدعوة الرئيس الأميركي بايدن إلى عدم الرد.
فالرئيس بايدن يرى أن ما حدث كان انتصارا لإسرائيل، بافتراض تدني الخسائر واقتصارها على الجانب المادي ـ وفقا للمصادر الإسرائيلية الخاضعة للتشكيك ـ ، وإسقاط غالبية المسيّرات والصواريخ قبل وصولها إلى الحدود الإسرائيلية.
وهي المعلومة التي تؤكد تقارير أخرى أنها غير صحيحة، وأن تسعة من الصواريخ بعيدة المدى قد أفلتت من عمليات الاعتراض، وأصابت أهدافها المحددة مسبقا في قاعدتين انطلقت منهما الغارات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
تلك المعلومة وغيرها من المعلومات المتسربة عن "الضربة" تفتح باب النقاش حول حساب الربح والخسارة، فبينما تنفي إسرائيل أنها خسرت شيئا، وتعتبر أن ما حدث قد مس هيبتها، وأصاب ميزة الردع لديها، ترى طهران أنها حققت نصرا مهما في مجال الردع، بتوجيه رسالة مفادها أن لدينا ما نفعله، ولدينا من القوة ما يمكننا من تحقيق الردع، في إشارة إلى أن العديد من الدول تعاونت على اعتراض المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها لكنها لم تفلح في منع وصول العديد منها إلى أهدافها.
وفي مسار آخر، أن لديها من الصواريخ ما هو متطور أكثر من التي أطلقت وأنها قادرة على استخدامها عندما تستدعي الحاجة ومن الأسلحة ما يمكنها من إيذاء العدو.
وهي بذلك تعتبر ـ ضمنا ـ أن "الضربة" عبارة عن مناورة شاركت بها عدة دول من بينها الولايات المتحدة من خلال قواعدها في المنطقة، ودول أوروبية ـ من خلال قواعدها أيضا ـ وإسرائيل، ودول من المنطقة رفضت أن تستباح أجواؤها في مناورة، أو حرب من أية دولة أخرى.
ورغم وضوح الرسائل الإيرانية، ووصولها إلى هدفها بيسر وسهولة، وبأقصر الطرق، إلا أن ذلك لا يعني زوال خطر الحرب الشاملة. فاليمين الإسرائيلي المتطرف ومن خلال رموزه في حكومة الاحتلال ما يزال يرى أن توسيع نطاق الحرب في غزة إلى حرب شاملة يمكن أن يحقق بعضا من تطلعاته.
ولعل في موقف نتنياهو وبن غفير وسموتريش وغيرهم ما يكفي للتدليل على تمسك اليمين بتلك الفرضية التي من شأنها أن تبعد الأضواء عن الجرائم البشعة، والمجازر اليومية، التي ترتكبها في قطاع غزة، وأن تخلط الأوراق وتجبر الولايات المتحدة على الدخول في الحرب، كما تجبر إيران على الدخول فيها لتصبح حربا شاملة يستغلها اليمين المتطرف لتحقيق آماله وطموحاته المستندة إلى أحلام توراتية لم تعد خافية على أحد.

MENAFN16042024000072011014ID1108103491

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