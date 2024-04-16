Thursday, 18 April 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نستبدل أسيادا بأسياد

4/16/2024 11:04:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصدق ما في فكرة أن ضربة إيران مسرحية هو أن العرب جمهور؛ جمهور متفرج على هكذا مسرحية، بل جمهور ليس له دور في صنع أو توجيه أحداث المسرحية التي تخص دوله وشعوبه، وإن الحوار السياسي والعسكري في المنطقة قائم بين دول ترسم مصالحها الخاصة باحتراف دبلوماسي وعسكري مبهرين، وهذا يؤكد حقيقة غائبة حاضرة وهي أن مصير الشعوب والدول العربية ليس بيدها، بل بيد أعدائها في حين وخصومها في حين آخر!
الجولة الأخيرة بين إيران وإسرائيل بدأت من قصف إسرائيل لقنصلية إيران في سورية، والذي يعتبر-وفقا للقانون الدولي- قصفا مباشرا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لطهران، ناهيك عن انه اعتداء مباشر على سورية، الأمر الذي بات لا يذكر وكأن سورية العرب وقلب المشرق العربي باتت مباحة لدولة الكيان دون ردع أو عمل عربي مضاد!
قامت إيران بإرسال رسالة على شكل صواريخ - بغض النظر عن التقارير الصادرة عن الجانبين بخصوص حجم الخسائر- وصرحت بتلك الرسالة أن إيران ليست كالدول العربية التي تعودتم إهانتها، وها نحن نضربكم في "عقر داركم" ليلا جهارا، بعد تبليغ الجيران وغير الجيران بموعد بدء الضربة، ولكن مضمون رسالتنا هو أننا لا نريد حربا معكم، وإن موضوع القنصلية والرد عليه أصبح ملفا مغلقا بعد ضربتنا، إرتكازا لمبدأ "وحدة بوحدة"، فدعونا نكمل -بعد هذه السردية- رقصنا السياسي في المنطقة كالمعتاد.
والأوضح في الرسالة أن ضربتنا لكم ليس لها علاقة بوقف الحرب على غزة ولا بإدخال مساعدات ولا بأي شيء يمت بصلة للقضية الفلسطينية!
أمام هذا الوضوح الدبلوماسي والعسكري الذي يليق بالدول المستقلة، خرج الجمهور العربي المغرق في نرجسية سياسية تجره إلى أن يعتقد أن العالم مكرس لخدمة مصالحه دون أي جهد منه، وانقسم جمهور المشاهدين والمستمعين إلى قسمين، أولهم عبرعن إحباطه لأن الضربة لم توجع إسرائيل، وأعتبر أن إيران بهذا متواطئة مع دولة الكيان، وغدا القسم الثاني من الجمهور العربي يمجد تلك الضربة واعتبرها أول خطوة لتحرير فلسطين! وبين هذين الفريقين تثور ضوضاء كبيرة تعبر تعبيرا واضحا صريحا عن سذاجة العقل السياسي العربي الجمعي وأكثر الأحيان الشخصي أيضا.
المطلوب من أي دولة أولا هو أن تتصرف كدولة تقوم على خدمة مصالحها، وقد يكون من مصالحها الوقوف معك باعتبارك تمثل مصالحها في اللحظة الراهنة، الحد المتيقن من الحقائق أن رسالة إيران الصاروخية وصلت قواعد عسكرية إسرائيلية بعينها، ونظرا للتكلفة المادية لصدها فإن هذا يجعل الأميركي يفكر بالكلفة الباهظة للدفاع عن إسرائيل.
هذا الواقع الجديد الذي تمثل بانتهاء وهم التفوق الإسرائيلي من جانب، والكلفة المادية الباهظة لحماية إسرائيل من جانب آخر؛ قد يشكل تحولا في أي من الاتجاهات التالية: قرار بتدمير إيران- كما حصل في العراق، وهو أمر غير مرغوب به أميركياً- ، أو قرار لمشروع مصالحة بين الغرب وإسرائيل وإيران يضمن حالة اقتسام النفوذ بين إيران وإسرائيل في المنطقة، بما يشمل حل ما للقضية الفلسطينية، بحيث يصبح الاحتلال صفوي صهيوني مباشر وغير مباشر مع ضمان مصالح أميركا في المنطقة!
هذا لا يعيب إيران، فهي تتصرف كدولة، ولكنه يعيب العرب العاربة والمستعربة التي تتشظى بين أحضان الدولة الراعية! وتتناحر للاصطفاف مع محور أو ضده!
يقال إن الملك اليمني الحميري سيف بن ذي يزن استعان قبل الإسلام بالصفويين لإخراج الحبشيين من اليمن، وبعد التحرير جاءته وفود عربية ومنها قريش وعلى رأسهم "أبو طالب" لتهنئته بالتحرير، ورغم إشادته بجهود ذي يزن بتحرير أرض اليمن فإنه انتقد سيطرة الفرس، فقال بن ذي يزن: "لعلنا استبدلنا أسيادا بأسياد"، جنابك نحن ما زلنا نتسابق لاستبدال أسياد بأسياد.

MENAFN16042024000072011014ID1108103490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث