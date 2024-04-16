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سماء الأردن

4/16/2024 11:04:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ترجّح جهات استخباراتية عالمية ووسائل إعلام أن إسرائيل تستعد للرد على إيران في أراضيها، بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات يوم السبت الماضي، والذي استهدف كيان الاحتلال. ذلك سوف يأتي استكمالا للمهزلة التي تجري في المنطقة على مدار الأشهر الماضية.
الدولتان تستعرضان قواهما في منطقة مليئة بالنزاعات المعقدة، لإثبات الأحقية في لعب "دور الشرطي"، عبر لعبة "عض الأصابع" لمعرفة من يستسلم أولا، وخلال هذه اللعبة لا تكترثان لسيادة الدول الواقعة جغرافيا!
الأردن كان واضحا تماما في ذلك، وقد أكد جلالة الملك للرئيس الأميركي أن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي من أي طرف كان، وقد تبدى ذلك حين مارس الأردن حقه في الدفاع عن أرضه وشعبه عندما حاولت إيران استباحة هذه الساحة عبر مسيراتها وصواريخها المتجهة إلى إسرائيل، معتقدة أن الأجواء الأردنية مشاع، وتستطيع أن تعربد فيها كيفما تشاء. والأهم، أن أي دولة مهما كانت ستُقابل بالردّ الأردني نفسه، ولن يكون مسموحا تخطي هذا الخط الأحمر.
أميركا تعيش اليوم في أضعف حالاتها، بينما يبدو الكيان المحتل مترنحا عسكريا، وغير متوازن سياسيا، بعد أشهر طويلة من عدوانه على غزة لم يستطع خلالها تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها في البداية، ليظهر كما الأضحوكة بعد أن سقط وهم "الجيش الذي لا يقهر". في الجانب القريب، تبدو الدول العربية بعيدة كثيرا عن محاولة التعاطي مع الوضع الراهن، أو محاولة بناء ائتلاف أو تجمّع يمتلك القدرة على التأثير فيها. مثل هذا الوضع تدركه إيران جيدا، وتعتقد أنه فرصة سانحة لفرد العضلات، ومحاولة مدّ بساط نفوذها إلى مساحات عربية جديدة تلبسها عباءة الملالي.
بالنسبة للكيان المحتل ولإيران، هناك وهم كبير بأن الأردن يشكل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة القائمة اليوم، خصوصا أن الدولتين تمتلكان تاريخا طويلا من المطامع في محاولات زعزعة الاستقرار وتحقيق اختراق للجغرافيا والسياسة والديموغرافيا الأردنية.
في إزاء ذلك كله، تجري مواجهة أخرى لا تقل أهمية وخطورة عن المواجهات الفعلية، وهي تلك التي تتغذى ببث رسائل سلبية تستهدف الأردن بشكل واضح، وهي رسائل تحاول أن تسبب الإرباك لدى الأردنيين. ولكن من حُسن الحظ أن كثيرا من الأردنيين باتوا يرون فيها استهدافا واضحا لبلدهم، ما جعلهم يلتفّون أكثر حول ثوابته.
هذه المواجهة تأتي من أطراف عديدة، بينها طهران وتل أبيب، لابتزاز الأردن، كما أن بعض العرب يغذون حالة الفوضى التي تعيث بالمنطقة بصورة تحتاج إلى قراءة واعية للوقوف على آلية التعامل معها أردنيا.
منعة الأردنيين لم تأتِ من فراغ، فهي انعكاس لإدراك حقيقي لما يجري بحق دولتهم وفي محيطها، وامتلاك الفهم السياسي الكافي مقارنة بشعوب المنطقة، إلى جانب معرفتهم بحجم دولتهم في العالم وأهميتها، وتأثيرها.
منظومة الفهم هذه هي ما تحفظ ديمومة الاستقرار منذ تأسست المملكة، وتجعل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تسير بكل انسيابية وهدوء مهما علت من حولنا أصوات الناعقين والشامتين، فقدر الأردن أن يكون واحة استقرار وسط دول تعصف بها الأزمات من إرهاب وتجار أسلحة ومخدرات، ومليشيات مسلحة يسيرها أمراء حروب لا يكترثون بأي جانب إنساني، فضلا عن عدو مجرم في حدودنا الغربية، لا يخفي أطماعه في أرضنا.
أصوات النعيق والنشاز سوف تبقى تنطلق من حولنا، للنيل من بلدنا وشعبنا ومواقفنا، لكن ذلك لن يؤثر فينا، وسوف نبقى ممتلئين فخرا أن بلدنا يمتلك السيادة فوق أرضه وفي سمائه، بعكس كثير من الدول التي لا تمتلك قرارها، ولا سيادة لها على أي شبر من أراضيها، وكل ما تستطيع فعله هو تلقي الضربة تلو الضربة، لتعلن أنها تحتفظ بـ"حق الرد"!

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