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بلدية معاذ بن جبل تطوي ملف المسلخ بهدم مبناه المتهالك

4/16/2024 11:03:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة.
وتكون البلدية بذلك قد طوت ملف المسلخ الذي طالما شكل مصدر شكاوى لافتقاده لكافة شروط الصحة والسلامة العامة.
وقال رئيس البلدية ساري العبادي، إن هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء إثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.
وأضاف أن إجراء الصيانة الدورية لمبنى المسلخ القديم باتت غير مجدية، مشيرا إلى تعرض المسلخ لعدة إغلاقات خلال السنوات الماضية من قبل لجان الصحة والسلامة العامة نظراً لتهالك المبنى وافتقاره للشروط الصحية وعدم أهليته لممارسة الذبحيات وتشكيله خطورة على السلامة العامة.
وأكد حاجة لواء الأغوار الشمالية إلى إنشاء مسلخ نموذجي حديث للمواشي ضمن منطقة خارج حدود التنظيم ويلبي الشروط الصحية والبيئية ويخدم بلديات اللواء الـ 3 ، وهو ما جرى بشأنه مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لغاية تخصيص الأرض المناسبة للمشروع بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.
وأشار العبادي، إلى سعي البلدية في المرحلة الحالية إلى إنشاء هنجر لاستخدامه كمسلخ مؤقت لخدمة محال القصابة، لحين توفير التمويل اللازم لإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي.
يذكر أن "الغد" نشرت عدة تقارير حول واقع "المسلخ" تطرقت خلالها وعلى لسان قصابين، "أنه غير صالح، وآيل للسقوط، وأرضيته محفرة، ولم يجر عليه أي تطوير أو عمليات صيانة منذ إنشائه في سبعينيات القرن الماضي، وتنتفي فيه عوامل السلامة العامة والصحة".-(بترا- أشرف الغزاوي)

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