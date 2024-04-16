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غياب مبان متعددة الاستخدامات يرفع كلف المناسبات بالشونة الجنوبية

4/16/2024 11:03:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية – يشكل غياب مبان متعددة الأغراض بمناطق الشونة الجنوبية، صعوبة بالغة لدى السكان والجهات المعنية على حد سواء، عند إقامة مختلف المناسبات أو الاجتماعات والندوات، في وقت ما يزال استئجار الخيام حلا وحيدا ومكلفا ويتسبب أحيانا بإرباك مروري كون أغلبها يقام بالشوارع.
ويطالب عدد من الأهالي والمسؤولين بضرورة إيجاد مبان عامة، لإقامة الاجتماعات والندوات والمناسبات.
ويبين هاشم حسن أن غالبية المناسبات الخاصة يتم إقامتها ببناء الخيام على الطرق الرئيسة والفرعية، وغالبا ما يتم إغلاق بعض الشوارع لعدم وجود ساحات فارغة للبناء عليها، مؤكدا أن وجود قاعة سيمكن المواطنين من إقامة مناسباتهم بكل أريحية، ناهيك عن توفير كلف مالية كبيرة.
أما عبدالله محمد، فيؤكد أن إيجاد قاعة متعددة الأغراض في منطقتهم يقلل من معاناتهم سواء بالعمل على إيجاد أماكن لبناء الخيام والصيوانات أو توفير جزء كبير من كلف استئجارها، لافتا إلى أن وجود قاعة مجهزة بكل ما يلزم يشكل نقلة نوعية للأهالي وحتى الجهات المعنية.
ويرى عدد من مديري الدوائر الحكومية أن غياب مبنى متعدد الأغراض يشكل تحديا أمام إقامة أي فعاليات عامة، ويحرم المواطنين من تنفيذ أنشطة هم بأمس الحاجة لها، كالفعاليات الثقافية والتوعوية والبرامج التدريبية التي تحتاج إلى أماكن مؤهلة دون الحاجة إلى كلف باهظة.
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان أن البلدية وضعت خطة لإنشاء عدد من المباني العامة في معظم المناطق وبكلفة تصل إلى 1.2 مليون دينار.
ويضيف، أن فكرة إنشاء صالات وقاعات متعددة الأغراض تعد فكرة رائدة لتوفير الخدمات المجتمعية وتلبية الاحتياجات التنموية، إذ توفر مكانا مناسبا لإقامة المحاضرات والندوات والأمسيات الثقافية، وأماكن مؤهلة للتدريب والتعليم، موضحا أن الفكرة جاءت نتيجة الحاجة الماسة لإيجاد أماكن لإقامة المناسبات العامة والخاصة والتي بات غيابها يثقل كاهل المواطنين ماديا.
ويشير العدوان إلى أن الخطة تتضمن إقامة قاعات مجهزة بكافة اللوازم والمرافق التي تساعد المواطنين والدوائر الحكومية والخدمية على إقامة المناسبات والفعاليات بأقل الكلف.
ولفت إلى أنه جرى طرح عطاء لإنشاء مبنى مكونا من طابقين في منطقة الروضة كونها من أكثر المناطق كثافة بالسكان وبكلفة 350 ألف دينار، ويجري حاليا إعداد الدراسات الفنية لإنشاء مبنيين آخرين في مناطق الطفرين والجوفة بكلفة 350 ألف دينار، مؤكدا أن إقامة هذه المباني سيذلل الكثير من التحديات التي تواجه البلدية والأهالي خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطرق الفرعية من أجل إقامة المناسبات وتبعاتها المتعددة ليس أقلها إرباك حركة المرور وتراكم النفايات عند موقع المناسبة.

MENAFN16042024000072011014ID1108103485

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