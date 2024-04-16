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عجلون.. طرق بلا إنارة تتحول لبؤر موحشة وخطرة

4/16/2024 11:03:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - رغم مرور عدة سنوات على فتح وتعبيد عشرات الطرق الرئيسة والفرعية في محافظة عجلون، إلا أن غالبيتها ما زالت على قوائم الانتظار لتزويدها بالإنارة الكافية والمناسبةعلى اعتبار أنها تشكل بؤرا موحشة وخطرة، إضافة إلى أن إنارتها، تسهم إلى حد كبير في تنمية المناطق التي تمر بها، وتوفر مزيدا من السلامة المرورية لسالكي تلك الطرق.
ووفق سكان، فإن طرقا مهمة وحيوية ما زالت من دون إنارة، وتشكل خطرا على سالكيها، مطالبين بضرورة ان تعمل الجهات المعنية على وضع ملف إنارة الطرق على سلم أولويتها.
ويطالب إبراهيم بني نصر، بإنارة طريق الوادي ما بين مدينتي كفرنجة وعجلون، مؤكدا أن واقع الطريق الضيق والموحش يتطلب إنارته بالسرعة القصوى، لافتا لأهمية الطريق السياحية والتنموية.
ودعا المجلس إلى وضع مخصصات كافية لمشاريع الإنارة، وإجراء مناقلات من مشاريع أخرى متعثرة لهذه الغاية.
كما دعا عدنان القضاة، إلى ضرورة أن يقوم المجلس بتوفير المخصصات الكافية لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أرجاء المحافظة والتي أصبحت الحركة المرورية عليها متزايدة ويسلكها العديد من الزوار المتجهين للمشاريع السياحية، لافتا إلى ضرورة استكمال إنارة طريق عجلون إربد الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع مجلس محافظة إربد.
ويقول المواطن عبدالمجيد الخطاطبة إن كثيرا من الطرق الحيوية في المحافظة عجلون ما تزال تخلو من الإنارة، واستكمال تأسيسها بالعواكس والحواجز، مؤكدا أنها بوضعها الحالي موحشة وتشكل خطرا على السائقين لعدم وضوح الرؤية بسبب افتقارها للإنارة، وكذلك افتقارها للعواكس الليلية التي ترشد إلى جوانب ووسط الطريق.
ويقول الناشط حمزة شويات إن مجلس المحافظة والأشغال، يجب أن يوليا إنارة الطرق في المحافظة عناية فائقة، نظرا لطبيعة المحافظة وتضاريسها الوعرة ومحدودية سعة تلك الطرق، لافتا إلى أن هناك أجزاء من الطرق الرئيسة الواصلة ما بين عجلون وجرش، وعجلون وإربد، ما زالت بحاجة إلى إنارة وتأهيل.
ويقول عبدالله الشريدة إن طريق كفرنجة- الزغدية – الوهادنة وطريق الشطورة - الوهادنة الذين أنجزا قبل عدة أعوام، ما يزالان بحاجة إلى إنارة ووضع عواكس ليلية وتخطيط جوانبها ووسطها بدهان فسفوري عاكس لتتضح معالمه أمام السائقين، مؤكدا أنه بوضعه الحالي يعد موحشا؛ لأنه يمر وسط الغابات، كما أنه شديد الانحدار، ما يشكل خطورة على سالكيه أثناء ساعات الليل.
من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أنه تم مؤخرا إنارة طريق عين جنا- المستشفى العسكري – سوف وتأهيله، مشيرا إلى أن الطريق البالغ طوله 3 كم، كان يسوده الظلام منذ 5 أعوام بسبب عدم وجود أي نوع من الإنارة والعواكس، لافتا إلى أن هذا الطريق يعد حيويا بحيث أصبح يسلكه آلاف المراجعين والزوار للمستشفى أو الراغبين بالذهاب إلى سوف ومحافظة جرش.
وزاد أن المجلس سيولي مشاريع إنارة الطرق على مخصصاته القادمة أولوية قصوى نظرا لأهميتها التنموية وسلامة المرور عليها، مبديا استعداد المجلس لمناقشة إجراء بعض المناقلات في مخصصات المشاريع المتعثرة أو التي لم تطرح عطاءتها والاستفادة منها بإنارة الطرق.
من جهته، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور حاجة عدد من الطرق إلى الإنارة وتأسيسها بالعواكس الليلة والخطوط الفسفورية، مشيرا إلى أن بعض تلك الطرق تم إنجازها منذ 3 أعوام، ولدى المديرية خطة مرهونة بتوفر المخصصات الكافية لوضع العواكس الليلية والحواجز الحديدية كمرحلة أولى، على أن يصار إلى إنارتها بوضع أعمدة الكهرباء ووحدات الإنارة في أوقات لاحقة بعد إجراء الدراسات وتوفير المخصصات.
وكان إعلان مجلس المحافظة مؤخرا عن إتمامه إنارة طريق عين جنا المؤدي إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري بكلفة 235ألف دينار، قد قوبل بحالة من الرضا بين السكان والمصحوبة بمطالبة المجلس بضرورة توفير المزيد من المخصصات لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أرجاء المحافظة.

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