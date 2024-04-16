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نقص مظلات الركاب وتهالك المتوافرة يزيدان معاناة مستخدمي الحافلات بالكرك

4/16/2024 11:03:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة رغم أهميتها في توفير مكان انتظار مناسب لمستخدمي الحافلات العمومية في التنقل اليومي، تعاني معظم مناطق محافظة الكرك من نقص شديد في مظلات انتظار الركاب، بينما تسبب الإهمال بتعرض المتوفر منها للخراب وتحولها لمكان تلقى فيه النفايات ويجتمع عنده أصحاب السوابق.
وتعتبر المظلات أحد أهم المرافق في قطاع النقل العام، ويشكل نقصها وإهمال المتوفر منها معاناة يومية لمستخدمي وسائل النقل العام وبشكل خاص طلبة المدارس والجامعات،
وفق سكان، فإن خدمة المظلات تغيب عن غالبية خطوط النقل العام بمناطق الكرك، ويضطر الركاب إلى الوقوف على جنب الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة صيفا والأمطار شتاء، بانتظار قدوم الحافلة.
ولفتوا أن الأمر يزداد مشقة لدى كبار السن، الذين قد لا يتحمل أغلبهم الاجواء القاسية من برد وحر، إذ يجدون أنفسهم مضطرين بعد عناء الوقوف الطويل بانتظار وصول الحافلة إلى الجلوس على جنب الطريق، وفي أحسن الأحوال استخدام الحجارة كمقاعد للجلوس.
ومن الجدير ذكره، أن قطاع النقل العام بمختلف مرافقه غاب عن موازنة مجلس محافظة الكرك، حيث خلت الموازنة العام الحالي، من أي بنود لتطوير القطاع، على الرغم مما يعانية من مشاكل وأزمات متفاقمة تلحق ضرراً بالسكان.
ويعزو رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة خلو الموازنة من أي مخصصات لقطاع النقل إلى أن هذا القطاع لا يوجد له بالمحافظة أي مشاريع للعام الحالي، وبالتالي فإن وضع مخصصات يعتبر بلا قيمة وستعود لخزينة الدولة.
وغالبا ما تقوم بلديات المحافظة في ألوية المحافظة المختلفة بإنشاء مظلات ومواقف انتظار الحافلات في بلدات وقرى المحافظة خدمة للمواطنين، والتي ربما لا تكون من ضمن مسؤولياتها.
وقال الطالب بلال أحمد من سكان بلدة الثنية إن المظلات الواقعة على جوانب الطرق وخصوصا الطريق المؤدي إلى جامعة مؤتة، وهو الطريق الاكثر استخداما من الطلبة، يعاني من تردي أحوال المظلات الخاصة بالركاب رغم ندرتها.
وبين أن المظلات القليلة المتوفرة مهملة، وأصبحت مجمعا للنفايات ومكانا للقاء بعض الأشخاص والجلوس طوال الليل وإشعال النار فيها.
وأشار إلى أن المظلات مهمة جدا بالنسبة لمستخدمي الحافلات العمومية الداخلية العاملة على نقل المواطنين من وإلى مواقع عملهم أو نقل الطلبة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإنشاء المزيد من المظلات خدمة للمواطنين من أجل إنهاء معاناة الانتظار تحت أشعة الشمس صيفا أو الأمطار شتاء.
وأشارت السيدة أم حمزة من بلدة العدنانية أن جميع مظلات الانتظار لمستخدمين الحافلات العمومية الواقعة على جوانب الطرقات والشوارع وخصوصا للحافلات التي تعمل على نقل الركاب من القرى إلى مدينة الكرك وضواحيها تعاني الإهمال وتردي أوضاعها، وهي في أغلبها محطمة وقذرة وتعرضت للتخريب ولا تصلح للاستخدام.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن البلدية تقوم بشكل دائم بعملية حصر ومراقبة مظلات الركاب التي كانت قد قامت ببناء بعضها في مناطقها التابعة لها لخدمة السكان وتوفير الحماية من أشعة الشمس وبرد الشتاء.
ولفت إلى أن العديد من تلك المظلات وللأسف يتعرض للتخريب والتدمير والعبث بشكل متكرر من قبل أشخاص ليس لديهم حس بالمسؤولية من حيث إن هذه المرافق ورغم صغرها إلا أنها مهمة للمواطنين وخاصة مستخدمي الحافلات طوال أيام العام وبفصوله المختلفة والتي يحتاج المواطن في أوقات منها إلى توفير الحماية من الظروف الجوية وهي ما توفره المظلات.
وبين أن كوادر البلدية تقوم بشكل دائم بإعادة تأهيل مواقع المظلات، كما تم مؤخرا إطلاق حملة لإعادة تأهيل مواقع المظلات ومنها الحديدية وأخرى إسمنتية، وإعادة بناء بعض المهدم منها، وتنظيفها وطلائها مجددا لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين من مستخدمي الحافلات العمومية وبشكل نظيف وجديد حرصا على سلامة المواطنين.
وأكد المهندس المعايطة ضرورة اهتمام المواطنين بهذه المواقع والتي توفر الخدمة لهم، وبلا مقابل في مواقع مختلفة من بلدات بلدية الكرك، داعيا المواطنين إلى المحافظة عليها من التخريب والعبث اللذين يخرجانها من الخدمة.
يذكر أن تعرض مظلات انتظار الركاب للعبث والتخريب، لا يتوقف عند تلك القليلة المتواجدة على جنبات بعض الطرق بالكرك، إذ إن مجمع الحافلات العمومية الجديد والمعطل منذ أكثر من عشر سنوات، قد تعرضت مرافقه وخصوصا مظلات انتظار الركاب للاهتراء والتخريب.
ويضم المجمع الجديد عدة مبان بمساحة جيدة لاستخدامات مختلفة، إذ يحوي 67 مسربا للحافلات، بالإضافة إلى جميع العناصر اللازمة بأفضل المواصفات العالمية من حيث تجهيز المسارات والساحات والمظلات والمباني الخدمية والجزر وممرات المشاة.

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