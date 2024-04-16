الأهلي يجهز الحريجي

الأهلي يجهز الحريجي
التاريخ
4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع الأهلي وتيرة تحضيراته لمواجهة الهلال، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما عمل مدربه الألماني ماتياس يايسله على تجهيز اللاعب بسام الحريجي، ليعوض غياب اللاعب المصاب علي مجرشي، وركز على الجانب الفني خلال التدريبات الأخيرة. كما فرض على لاعبيه مناورة تكتيكية، طبق خلالها الأسلوب الذي سينتهجه خلال الكلاسيكو.
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