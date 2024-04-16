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الأهلي يجهز الحريجي

4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع الأهلي وتيرة تحضيراته لمواجهة الهلال، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما عمل مدربه الألماني ماتياس يايسله على تجهيز اللاعب بسام الحريجي، ليعوض غياب اللاعب المصاب علي مجرشي، وركز على الجانب الفني خلال التدريبات الأخيرة. كما فرض على لاعبيه مناورة تكتيكية، طبق خلالها الأسلوب الذي سينتهجه خلال الكلاسيكو.

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