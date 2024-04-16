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51 فارسا عالميا يتنافسون في الرياض

4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يتنافس 51 فارسًا عالميًا، منهم 34 لقفز الحواجز، و17 فارسًا للترويض، في أولى أشواط نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، والتي تنطلق اليوم في الرياض.
ويمثل المملكة في نهائي كأس العالم 3 فرسان هم: خالد المبطي، عبدالله شربتلي، رمزي الدهامي. وتشهد المنافسة مشاركة أفضل 7 فرسان دوليين حاصلين على أعلى نقاط في التصنيف والترتيب العالمي لقفز الحواجز.

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