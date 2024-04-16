51 فارسا عالميا يتنافسون في الرياض
التاريخ
4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) يتنافس 51 فارسًا عالميًا، منهم 34 لقفز الحواجز، و17 فارسًا للترويض، في أولى أشواط نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، والتي تنطلق اليوم في الرياض.
ويمثل المملكة في نهائي كأس العالم 3 فرسان هم: خالد المبطي، عبدالله شربتلي، رمزي الدهامي. وتشهد المنافسة مشاركة أفضل 7 فرسان دوليين حاصلين على أعلى نقاط في التصنيف والترتيب العالمي لقفز الحواجز.
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