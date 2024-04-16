Thursday, 18 April 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعاون يطبق خطته بمناورة

4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف التعاون استعداداته لمواجهة الخليج الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، حيث أخضع مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا لاعبيه لتدريبات لياقية وفنية، وأجرى مناورة رئيسية طبق خلالها طريقته التي سينتهجها خلال المواجهة التي يعلق عليها الذئاب آمالا كبيرة لاستعادة المركز الرابع في الدوري. وطالب تشاموسكا لاعبيه بالتركيز طوال دقائق اللقاء، وعدم التراخي، وتلافي الأخطاء.

MENAFN16042024000089011017ID1108103472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث