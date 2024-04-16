التعاون يطبق خطته بمناورة
التاريخ
4/16/2024 11:00:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف التعاون استعداداته لمواجهة الخليج الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، حيث أخضع مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا لاعبيه لتدريبات لياقية وفنية، وأجرى مناورة رئيسية طبق خلالها طريقته التي سينتهجها خلال المواجهة التي يعلق عليها الذئاب آمالا كبيرة لاستعادة المركز الرابع في الدوري. وطالب تشاموسكا لاعبيه بالتركيز طوال دقائق اللقاء، وعدم التراخي، وتلافي الأخطاء.
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