%11 من السعوديين يستخدمون الدواء دون وصفة طبية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت نسبة الذين استخدموا الدواء لعلاج حالة صحية دون وصفة طبيب من البالغين السعوديين 10.9 %، في المقابل بلغت نسبة المقيمين 10.4%، جاء ذلك بحسب مسح قامت به هيئة الإحصاء لعام 2023. وجاءت نسبة السعوديات اللاتي استخدمن علاجا دون وصفة طبيب 11.5%، وفي المقابل بلغ الذكور 10.2%، وسجلت المقيمات اللاتي استخدمن دواء دون وصفة طبيب 12.8%، وفي المقابل الذكور 9.4 %.
بوصفة طبية
بلغت نسبة السعوديين الذين استخدموا دواء لعلاج حالة صحية 38.5% وفي المقابل نسبة المقيمين 33.9%،
وكان عدد السعوديات اللاتي استخدمن دواء لعلاج حالة صحية بوصفة طبية 40.5% والذكور 36.6% في المقابل نسبة الإناث المقيمات 34.1% والذكور 28.5%.
فئات لم تستخدم الدواء
وكانت نسبة الذكور من السعوديين الذين لم يستخدموا دواء لعلاج حالة صحية 50.6% والمقيمين 55.6%
بلغت نسبة الذكور من السعوديين 53.2% والإناث 48.0%، في المقابل كانت نسبة المقيمات 60.8% والذكور 53.1%.
نسبة البالغين 15 سنة وأكثر من استخدموا دواء لعلاج حالة صحية بحسب المناطق الإدارية:
الرياض
لم يستخدموا الدواء 53.8%
بوصفة طبيب 35.4 %
دون وصفة طبية 10.8 %
مكة المكرمة
لم يستخدموا الدواء 56.1%
وصفة طبيب 32.7%
دون وصفة طبية 11.2%
المدينة المنورة
لم يستخدموا الدواء 59.1%
بوصفة طبيب 32.9%
دون وصفة طبية 8.0%
القصيم
لم يستخدموا الدواء 56.2%
بوصفة طبيب 35.1%
دون وصفة طبية 8.7%
المنطقة الشرقية
لم يستخدموا الدواء 54.8%
بوصفة طبيب 35.1%
دون وصفة طبية 10.0%
عسير
لم يستخدموا الدواء 57.9%
بوصفة طبيب 31.1%
دون وصفة طبية 11.0%
تبوك
لم يستخدموا الدواء 52.7%
بوصفة طبيب 34.1 %
دون وصفة طبية 13.2%
حائل
لم يستخدموا الدواء 55.5%
بوصفة طبيب 36.9%
دون وصفة طبية 7.6%
الحدود الشمالية
لم يستخدموا الدواء 56.2 %
بوصفة طبيب 34.1 %
دون وصفة طبية 9.7 %
جازان
لم يستخدموا الدواء 57.4%
بوصفة طبيب 32.8%
دون وصفة طبية 9.8%
نجران
لم يستخدموا الدواء 56.9%
بوصفة طبيب 32.8 %
دون وصفة طبية 10.3%
الباحة
لم يستخدموا الدواء 54.3%
وصفة طبيب 32.8 %
دون وصفة طبية 13.0 %
الجوف
لم يستخدموا الدواء 62.8 %
بوصفة طبيب 29.4 %
دون وصفة طبية 7.9 %
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