وثيقتان لتنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة ((تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO))) ووثيقة ((طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)))، وتهدف الهيئة إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير سوق خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة. وبيّنت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين، إلى منح أول تصريح في قطاع الفضاء في المملكة لجهة تتولى إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO)، وتعمل كسوق وممكّن رقمي, حيث تستهدف جمع ومعالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية مثل صور مراقبة الظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس.
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