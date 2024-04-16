كتاب عن سياسة المؤسس في استصلاح الرجال

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت جامعة القصيم كتابًا عن الحقبة التاريخية لنشأة المملكة بعنوان ((سياسة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في استصلاح الرجال))، من إعداد مجموعة من أساتذة قسم التاريخ بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالجامعة، وكتب مقدمته الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حيث تمت طباعة الكتاب من قبل الجامعة، ويقع الكتاب في 164 صفحة عن دار نشر العبيكان.
شارك في إعداد الكتاب، الذي يقع في ثلاثة فصول، نخبة من أساتذة التاريخ بالجامعة هم: أحمد بن عبدالعزيز البسام، وسليمان بن محمد العطني، ومحمد بن عبدالرحمن السلامة، وقام بالمراجعة العلمية للكتاب، الأستاذ الدكتور خليفة بن عبدالرحمن المسعود، حيث جاء الفصل الأول بعنوان: صفات الملك عبدالعزيز القيادية، وأثر عفوه وصفحه في استصلاح الرجال، فيما حمل الفصل الثاني عنوان: اصطفاء الملك عبدالعزيز للرجال ومتابعته لهم، وجاء الفصل الثالث بعنوان: آثار استصلاح الملك عبدالعزيز للرجال.
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