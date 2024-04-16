Thursday, 18 April 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتاب عن سياسة المؤسس في استصلاح الرجال

4/16/2024 11:00:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت جامعة القصيم كتابًا عن الحقبة التاريخية لنشأة المملكة بعنوان ((سياسة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في استصلاح الرجال))، من إعداد مجموعة من أساتذة قسم التاريخ بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالجامعة، وكتب مقدمته الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حيث تمت طباعة الكتاب من قبل الجامعة، ويقع الكتاب في 164 صفحة عن دار نشر العبيكان.
شارك في إعداد الكتاب، الذي يقع في ثلاثة فصول، نخبة من أساتذة التاريخ بالجامعة هم: أحمد بن عبدالعزيز البسام، وسليمان بن محمد العطني، ومحمد بن عبدالرحمن السلامة، وقام بالمراجعة العلمية للكتاب، الأستاذ الدكتور خليفة بن عبدالرحمن المسعود، حيث جاء الفصل الأول بعنوان: صفات الملك عبدالعزيز القيادية، وأثر عفوه وصفحه في استصلاح الرجال، فيما حمل الفصل الثاني عنوان: اصطفاء الملك عبدالعزيز للرجال ومتابعته لهم، وجاء الفصل الثالث بعنوان: آثار استصلاح الملك عبدالعزيز للرجال.

MENAFN16042024000089011017ID1108103469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث