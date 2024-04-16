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إنقاذ نيجيري من سرطان الحوض

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح فريق من الجراحين المتخصصين في دبي من تحقيق إنجاز طبي بارز، بإجراء عملية استئصال وإعادة ترميم ناجحة لشاب نيجيري يبلغ من العمر 29 عامًا.
وكان إيكيميفونا بروميس نوافور يعاني سرطان الحوض الغضروفي المتقدم، واستوجبت حالته الصحية المعقدة تدخلاً جراحيًا دقيقًا، وتحويله إلى مستشفى زليخة لتلقي علاج متقدم، وذلك بعد محاولات جراحية في بلده الأم، أدت إلى معاودة ظهور الورم خلال ثلاثة أشهر.
وأجرى الفريق الطبي العملية، إذ تم استئصال جذري للورم في منطقة الحوض الأيسر، مع إعادة ترميم شاملة شملت استئصال عظم الحرقف، وإعادة بناء الأنسجة باستخدام تقنيات مبتكرة، لضمان الحفاظ على الوظيفة الحركية للمريض.
وأوضح الدكتور سامح أبو عامر أهمية العملية، قائلاً: ((السرطان الغضروفي، بحكم طبيعته، يُظهر مقاومة عالية للعلاجات الكيميائية والإشعاعية، ما يجعل الجراحة الدقيقة والمخطط لها بعناية هي السبيل الوحيد للشفاء)).

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