إنقاذ نيجيري من سرطان الحوض

(MENAFN
- Al Watan) نجح فريق من الجراحين المتخصصين في دبي من تحقيق إنجاز طبي بارز، بإجراء عملية استئصال وإعادة ترميم ناجحة لشاب نيجيري يبلغ من العمر 29 عامًا.
وكان إيكيميفونا بروميس نوافور يعاني سرطان الحوض الغضروفي المتقدم، واستوجبت حالته الصحية المعقدة تدخلاً جراحيًا دقيقًا، وتحويله إلى مستشفى زليخة لتلقي علاج متقدم، وذلك بعد محاولات جراحية في بلده الأم، أدت إلى معاودة ظهور الورم خلال ثلاثة أشهر.
وأجرى الفريق الطبي العملية، إذ تم استئصال جذري للورم في منطقة الحوض الأيسر، مع إعادة ترميم شاملة شملت استئصال عظم الحرقف، وإعادة بناء الأنسجة باستخدام تقنيات مبتكرة، لضمان الحفاظ على الوظيفة الحركية للمريض.
وأوضح الدكتور سامح أبو عامر أهمية العملية، قائلاً: ((السرطان الغضروفي، بحكم طبيعته، يُظهر مقاومة عالية للعلاجات الكيميائية والإشعاعية، ما يجعل الجراحة الدقيقة والمخطط لها بعناية هي السبيل الوحيد للشفاء)).
MENAFN16042024000089011017ID1108103461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.