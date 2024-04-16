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4.4 مليارات ريال المبالغ المستعادة من تصفية المساهمات العقارية

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي المبالغ المستعادة من لجنة التصفية للمساهمات العقارية 4.4 مليارات ريال خلال العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 4.5 مليارات ريال.
وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للعقار إلى أن إجمالي عدد عمليات الصرف بلغ 8154 عملية صرف، وإجمالي عدد الأمتار المباعة 9.885.806 أمتار مربعة، وإجمالي قيمة بيع أراضي المساهمات 4.6 مليارات ريال ((4.641.705.544 ريالا))، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للعقار.
توثيق العقود
حققت هيئة العقار زيادة في عدد العقود السكنية بنسبة 88% حيث وصلت العقود الموثقة في شبكة إيجار إلى 1.890.214 عقدًا وزيادة بنسبة 70% للجمعيات المعتمدة ضمن برنامج ملاك لتصل إلى 5104 جمعيات معتمدة، وزيادة بنسبة 127% في الوحدات المفرزة لتصل إلى 90275 وحدة، وضبط وتصحيح أكثر من 148 ألف إعلان في المنصات الإعلانية الإلكترونية وزيادة بنسبة 48% في عدد المرخصين الأفراد من خدمة معلن ليبلغ العدد الإجمالي للمرخصين الأفراد 87.850 مرخصًا، إضافة لنمو بنسبة 58% في عدد المرخصين للمنشآت ضمن خدمة معلن ليبلغ الإجمالي للمرخصين 10193 منشأة، وزيادة نسبة رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الهيئة لتصل إلى 96%.
التوجه الإستراتيجي
تعمل الهيئة - وفق التوجه العام لاختصاصاتها - دورًا فـي رؤيـة المملكـة 2030 مـن خـلال اسـتهداف محوري تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي هذا السياق تم اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بقرار مجلـس الوزراء، وقـد بنيت الإستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: حوكمة القطاع وتمكين واستدامة القطاع وفعالية السوق وخدمة الشركاء، وتشكل هذه الركائز لبنة أساسية في تعظيم القيمة المتحققة من القطاع العقاري عن طريق قطاع عقاري منظم، يمتاز بالشفافية ومستدام، وخلق سوق حيوي وجاذب يمنح الثقة للمشاركين، إضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد.
18 مبادرة إستراتيجية لهيئة العقار
1- إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري.
2- تطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف.
3- إنشاء مركز للتحكيم العقاري.
4- وضع خطة استدامة الأصول العقارية.
5- تفعيل نظام جمعيات المالك.
6- إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات.
7- إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق.
8- توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات.
9- إنشاء بوابة الشركاء.
10- تنظيم آليات مراقبة الإيجار.
11- تنظيم عمليات التخطيط والموافقة.
12- تعديل نظام وضع ضوابط واشتراطات تملك غير السعوديين للعقار.
13- تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية.
14- تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية.
15- تنظيم حماية الحقوق العقارية.
16- التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية.
17- تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية.
18- تطوير نظام الرسوم والضرائب على القطاع العقاري.
أبرز الأرقام المنجزة من قبل هيئة العقار:
المبالغ المستعادة من لجنة التصفية للمساهمات العقارية= 4.421.917.483 ريالا
المبالغ المصروفة= 4.590.627.174 ريالا
عدد عمليات الصرف= 8154 عملية
عدد الأمتار المباعة= 9.885.806 أمتار مربعة
قيمة بيع أراضي المساهمات= 4.641.705.544 ريالا

MENAFN16042024000089011017ID1108103460

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