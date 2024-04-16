تبوك الأعلى في زيادة أسعار العقار في المملكة

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- Al Watan) سجلت تبوك أعلى نسبة ارتفاع في القطاع السكني بنسبة 3.12% متفوقة في الارتفاع على مناطق رئيسية كالرياض، ومكة والمنطقة الشرقية، وبنسبة أعلى من نسبة الزيادة المسجلة في المملكة والتي بلغت 1.20% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن مناطق تبوك والباحة ومكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى من الارتفاع في أسعار العقارات السكنية وبنسب 3.12% و2.80% و2.06% على التوالي، في حين سجلت المنطقة الشرقية زيادة بنسبة 1.12%، والرياض 0.70%، والقصيم 0.59%، وعسير 0.11%.
وسجلت أسعار العقارات التجارية والسكنية انخفاضا في الرقم القياسي العام بالمملكة حيث انخفض التجاري بنسبة 0.53%، والزراعي بنسبة 0.08%. المناطق المنخفضة
وتظهر قراءة ((الوطن)) للأرقام القياسية لأسعار العقار في مناطق المملكة أن عددًا من المناطق سجلت انخفاضًا في أسعار السكني كانت أكثرها انخفاضًا في حائل بنسبة 4.53%، وجيزان 2.09%، والجوف 1.62%، ثم نجران 0.46%، والمنطقة الشمالية 0.25%، والمدينة المنورة 0.06%. الرقم القياسي للعقار
وسجل الرقم العام ارتفاعًا في عدد من المناطق كان أعلاها في تبوك بنسبة 3.14%، والباحة 1.68%، ومكة المكرمة 1.26%، والمنطقة الشرقية 0.51%، والقصيم 0.26%، وأقلها الرياض 0.24% في حين بلغت نسبة التغيير في المملكة 0.61%، كما سجلت مناطق أخرى انخفاضًا في الرقم القياسي كان أكثرها انخفاضًا في حائل بنسبة 3.80%، وجيزان 1.48%، والجوف 1.15%، ونجران 0.37%، والمنطقة الشمالية 0.31%، وأقلها في عسير 0.14%، والمدينة المنورة 0.05%. نسبة تغيير الرقم القياسي العام للعقار:
المرتفعة:
تبوك= 3.14%
الباحة= 1.68%
مكة المكرمة= 1.26%
المنطقة الشرقية= 0.51%
القصيم= 0.26%
الرياض= 0.24%
المملكة= 0.61%
المنخفضة:
حائل= -3.80%
جيزان= -1.48%
الجوف= -1.15%
نجران= -0.37%
المنطقة الشمالية= -0.31%
عسير= -0.14%
المدينة المنورة= -0.05% المناطق الأعلى في الزيادة في القطاع السكني:
تبوك= 3.12%
الباحة= 2.80%
مكة المكرمة= 2.06%
المنطقة الشرقية= 1.12%
الرياض= 0.70%
القصيم= 0.59%
عسير= 0.11%
المملكة= 1.20% المناطق المنخفضة في القطاع السكني:
حائل= -4.53%
جيزان= -2.09%
الجوف= -1.62%
نجران= -0.46%
المنطقة الشمالية= -0.25%
المدينة المنورة= -0.06%
نسبة تغيير القطاعات العقارية:
السكني= 1.20%
التجاري= -0.53%
الزراعي= - 0.08%
MENAFN16042024000089011017ID1108103459
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