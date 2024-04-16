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منهجية التوازن بين الموقف والعاطفة والوسيلة والغاية

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تقوم اللغة الإنسانية على مفردات الانفتاح والشفافية والمرونة الاجتماعية والتسامح، وهي مهارات قيمية قابلة للتعلم، فالتربية القيمية الإنسانية الحقيقية تحيل الإنسان إلى منفتح ومتسامح، فهي على حد رؤية المفكر جون لوك تتجاوز مرحلة التعليم المدرسي ولا تنتهي إلا بانتهاء حياة الإنسان، لذلك كان الانفتاح والتسامح والشفافية والمرونة الاجتماعية إحدى المسائل المركزية في الفكر الإنساني الحديث.
ولذلك تعتقد التعاليم الصينية أن معاناة الإنسان تكمن في تلازمه وارتباطه ذهنياً بالأفكار والآراء والأشخاص وليس بالقيم والمبادئ والفضائل الإنسانية كالتسامح ومشتقاته.
ولكن كيف يتسنى لنا تأصيل هذه التربية الإنسانية، في حياتنا يكون ذلك بالانفتاح على تلك المبادئ الإنسانية.
واليوم نتساءل في أي الأولويات نضع أنفسنا فيها؟ ونضعها في أعلى سلم قيمنا، ونظل ملتزمين بها، فإذا كنا لا نملك رؤية واضحة عن أهم شيء في حياتنا نعتقده أو نقف دفاعاً عنه، فكيف لنا أن نتوقع من أنفسنا القدرة على الإحساس باحترام الذات أو القدرة على اتخاذ قرارات ذات فاعلية غير أن معظمنا يفتقر للوضوح حول ما هو أهم شيء في حياته، وهذا لا ينطبق على أولئك الذين استطاعوا أن يحددوا بوضوح المبادئ العليا في حياتهم.
فالأشخاص الذين يتمتعون بأكبر قدر من الاحترام في المجتمع هم أولئك الذين يتمسكون بقيمهم تمسكاً شديداً ولا يكتفون بالإعلان عنها فحسب بل يعيشون بموجبها؟
فحياة الإنسان هي ما تصنعه قيمه وما هو الإنتاج تلك القيم، وهو بصورة عامة الحاصل النهائي لمبادئه، إننا جميعاً نحترم أولئك الذين يقفون دفاعاً عما هم مقتنعون به، إذ إن هنالك قوة كامنة لدى الأشخاص الذين يتبعون حياة تتوافق فيها أفعالهم مع فلسفتهم في الحياة.
تجد هذه السمة النادرة عند أولئك الذين يتصفون بالاستقامة والنزاهة ومثل هؤلاء الذين نلمس لديهم توافقاً في حياتهم مع مبادئهم، لنتذكر أن قيمنا، مهما كانت هذه القيم، هي البوصلة التي تقود مسار حياتنا.
ولكن معظم الناس كما يقول أنتوني روبنز، لا يفرقون ما بين قيم الوسيلة وقيم الغاية، فالناس في كثير من الأحيان مشغولون بملاحقة قيم الوسيلة، وبذلك لا تتحقق رغباتهم الحقيقية، فقيم الغاية هي تلك التي تحقق لنا ما نصبو إليه وتجعل حياتنا ثرية وأحد أكبر التحديات التي نراها أن الناس يظلون يحددون لأنفسهم أهدافاً دون أن يعرفوا ما الذي يريدونه حقاً. لنتذكر أن قيمنا أياً كانت إنما تؤثر في توجه حياتنا، ولقد علمتنا التجارب أن عواطف معينة تمنحنا قدراً أكبر من المتعة مقارنة بغيرها، فبعض الناس مثلاً تعلموا أن الطريقة المثلى لتحصيل أكثر العواطف إمتاعاً في الحياة هي أن يكون لديهم إحساس بالآخرين. إن معرفتنا لهرم قيمنا هو أمر حاسم نظراً لأن قيمنا العليا هي التي تجلب لنا أقصى درجات السعادة وما نريده في الواقع بالطبع هو أن نضع هذه القيم في أولوياتنا.
ماذا يمكننا أن نتعلم من كل ذلك؟
أن نكون واضحين في ما يتعلق بما هو الأكثر أهمية في حياتنا وأن نقرر أن نعيش على أساس تلك القيم.
إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهنا اليوم هي ظاهرة القيم المؤقتة أو الأخلاق المؤقتة وذلك بقيام الأشخاص بتبديل أفكارهم حول الصواب والخطأ وفقاً للموقف الموقت أو نتيجة إغراء اللحظة.
إن أهم نقطة ينبغي لنا تأملها أننا أحياناً ننظر إلى بعض النابهين أو الناجحين أو المثاليين بالفعل على أنهم غير فاعلين ومنعزلون أو غير اجتماعيين، وأن قيمهم لا تتحكم في قراراتهم أو لا يعيشون بموجبها والحقيقة غير ذلك، فقيمهم تشكل حياتهم ويعيشونها في كل لحظة من لحظاتهم، فواقع حياتهم يؤكد أن لديهم معايير شديدة الانتقائية في فهمهم ومستوى حياتهم واختيارهم الأشياء والأشخاص الذين يشاركونهم تصوراتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.
ولذلك يسعون إلى تكوين علاقات ذات نوعية فائقة، ويتجنبون الهامشيين أو السلبيين الذي يحولون بينهم وبين رقي حياتهم.
لنتأمل هذه الفكرة مرة أخرى من منظور مختلف نوعاً ما. ففي دراسة للمفكر براهام ماسلو حول الأشخاص الفاعلين مكتملي الأداء، الذين يتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وجد أن هنالك سمة بارزة يتقاسمونها في ما بينهم، فهم في منتهى الأمانة، صادقون مع أنفسهم وموضوعيون وواضحون في شأن مواطن قوتهم ونقاط ضعفهم، ولا يضيعون لحظة واحدة من لحظات حاضرهم في التفكير في المستقبل، فاعلون بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، يتفاعلون ببساطة مع المواقف، لديهم نوع من القبول الواعي والقدرة على الابتهاج، يسعون وراء الخبرات والتجارب الجديدة، متحررون نسبياً من آراء الآخرين، لا يشعرون بالحاجة إلى أن تنسجم الأشياء والأشخاص والمواقف مع تصوراتهم، ينظرون لأي حدث أو موقف بموضوعية، ليس لديهم مجال للكراهية، ولم يتظاهروا بأنهم أشخاص آخرون غير ما هم عليه.
ولذلك لم يكونوا مضطرين إلى السعي لكسب موافقة الآخرين في تصوراتهم وأطروحاتهم، فهم يركنون إلى أفكارهم وقراراتهم الخاصة، ولذلك لم يتأثروا باتفاق أو اختلاف الآخرين معهم.
فعندما نكون صورة مثالية للأشخاص، الذين نود أن يكونوا جزءاً من حياتنا والطريقة التي نود أن يعاملونا بها، والصورة التي يبدون عليها في أذهاننا، والصفات التي يتحلون بها، فإننا في الواقع ننتقي أشخاصاً جديرين بالإعجاب والتقدير والجدارة.
ولذلك فإنه لا يمكننا اجتذاب أناس يتصفون بصفات تخالف الصفات الإيجابية والفاعلة التي نحن عليها، ففي داخل كل منا منظومة من الأفكار والمشاعر والقيم التي تحدد لنا بوضوح الكيفية العقلية، التي نرى بها الأشخاص والأشياء والمواقف، ففي بعض الأحيان نعتقد أنه لولا هذا الشيء أو هذا الشخص أو هذا الموقف لسارت بنا الحياة على نحو مختلف.
والحقيقة غير ذلك، فقد أكدت الدراسات الاجتماعية أهمية فصل المشاعر عن المواقف للابتعاد عن الموقف عاطفياً والتعامل معه عقلياً، وإلا سنكون بالغي الحساسية تجاه الأشخاص، وسوف نأخذهم على المحمل الشخصي تماماً كما لو أن ما قيل موجه لنا عن وعي وقصد.
رغم أن الحال، بحسب رؤية المفكر تراسي، نادراً ما تكون كذلك، فالحقيقة أن معظم الناس مشغولون بأنفسهم بنسبة تصل إلى 99 % من الوقت، ويخصصون الواحد في المئة المتبقي من طاقاتهم للآخرين في هذا العالم بمن فيهم أنت وأنا.
لذلك فإن الشخص الذي يتجاوزنا في زحام المرور هو أكثر استغراقاً في أفكاره الخاصة، فهو غير مدرك لوجودنا، وسيكون من التسرع أن ينتابنا الضيق لتصرفه غير المقصود، فالحقيقة أنه ما من شخص يفكر في شأننا على الإطلاق، وهذا هو ما يحدث المعاناة السلبية لنا.
ووفقاً للمفكر الروسي أوزنبسكي، فإن السبب الرئيس للمعاناة السلبية التلازم ما بين الموقف والعاطفة.
فمعظم المآسي التي تمر بنا تأتي من جراء توحد الموقف مع العاطفة، فعندما نفصل العاطفة عن الموقف يؤدي العقل دوره موضوعياً، فنرى الأشياء بوضوح كامل.

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