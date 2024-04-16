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الهروب من المسؤولية

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نحن نعيش في مجرات متباينة في هذا الكون تختلف فلسفتها وعللها وتزدحم فيها المهام والمسؤوليات ولكل منا سلة من الإهمال تتفاوت سعتها من شخص لآخر. يغلب على تلك البيئة لون التكاسل والهروب من الواجبات، سواء أكانت أسرية أو اجتماعية أو وظيفية.
المسؤولية تعرف بأنها من القيم الإنسانية النبيلة، وهي حالة يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتبعاتها المختلفة. يذكر لنا بريان دودج في كتابه _قواعد الحياة الجيدة_ أنه لكي تعيش الحياة الجيدة يجب أن تكون قادرا على التعلم والتطور بمساعدة الناس من حولك، وعليك أن تتحمل مسؤولية مساعدتهم على التعلم والتطور، وتلك ليست صفقة يمكن الانسحاب منها، فكل إنسان على هذا الكون مسؤول من طفولته إلى أن يموت، والناس معها على أصناف فمنهم من يتحمل المسؤولية لكونه جزءا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه، خاليا من الأنانية الفردية والتواكل وروح المبادرة لديه عالية، يظل الآخرون بشجرته العظمية بنفعها، إنسان مميز يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات لديه شعور عالٍ بالاستقلالية ولديه مخزون من الخبرات والحكمة، فهو بحق قادر على لعب دور القائد الناجح ببراعة، وقد أصاب أرسطو حينما قال (الشخص الذي لا يعرف كيف تطبق الأوامر، لا يمكن أن يكون قائدا ناجحا)، والبعض يكون محور حياته هو نفسه فقط، يعيش على الآخرين ويرشقهم بسمومه فهو عديم المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، يؤثر الراحة في كل شيء كبيرا أم صغيرا، الصبر منزوع من قائمته لتحقيق الإنجازات فتحمل المسؤولية لديهم كالشبح يخيفهم ويزيد من روعهم وكالمصيدة توقعهم في الخطر!
ومما لا شك فيه أن هناك مسؤوليات أساسية فريضة واجب أدائها في الحياة لا مفر منها وهناك مسؤوليات أقل إلزاما، فالواجب منها لا مناص عن تنفيذه، والمستحب يشاد بمن قضاه. ونحن هنا نستعرض الهروب من المسؤولية الواجبة والمندوبة أو بمعنى آخر ثقافة اللامسؤولية، ولها عدة صور منها أب ينقشع من ثوب المسؤولية ويرمي به للأم، وزوج يهرب من بيته ليحطم بذلك مصباح الحب ومسؤوليات كالكرة ترتمي بين الإخوة والأخوات داخل الأسرة، لينتهي بها الأمر وترسو على مرمى المبادر، وهو عادة يكون شخصا واحدا في الأسرة، ومسؤول يهرب من مناخ عمله دون أن يلقي أي اعتبار للأمانة الملقاة عليه تجاه مجتمعه ولا من هم حوله، زاعما أنه فوض ذلك لمن هو تحته.
إذن ما الحل؟
لتوسع حدود تأثيرك في الآخرين وتترك بصمتك في جبين من تحب، ولتوسع من دائرة إحسانك ولا تنسى أن الناس قد تنسى وجودك في الحياة إذا لم تحسسهم بقربك، فالإنسان الأناني لا أحد يتفقده ولا يسعد بوجوده في الكينونة الخاصة، وهي القلب، لأنه إن حضر أو غاب فالأمر سيان.
ليستشعر كل واحد منا أنه صاحب رسالة أبعد من حدوده الشخصية والإغراءات المؤثرة ومليئة بالطاقة مندفعة كالصاروخ لنفع الناس، والعظيم من استشعرها في هذه الحياة وفي طياتها مبادئ وقيم وتحمل، رابطا جمال حياته بمنفعة البشر وفعل الخير، فالمصلحة الشخصية والمصلحة الثانوية لا تتعارضان مادامتا تصبان في قالب المنفعة. وأن تتسع خطته وإستراتيجيته في الحياة لتشمل الآخرين، ففي تلك الأماكن نهايات جميلة ومكاسب سعيدة يستشعره المشمرون. بمعنى آخر أن يكون له دور إيجابي في الحياة وأن يفعل شيئا من أجل الآخرين، ولا يعيش لنفسه فقط، فلنترك الأنا ولنعدل من سلوكياتنا ولا نفقد حب الآخرين، فإذا أردت أن تأخذ فأعط ولو بالقليل حتى تأخذ مكانك في طابور الحياة، ولا تتكئ على من أدمن حب ذاته واستضاف الدعة والراحة في محرابه؛ لأن لكل فعل ردة فعل. ولا ننسى أن أهم ما في الحياة هم الآخرون، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ولنتخيل أننا على قارب واحد في الحياة في محيط عظيم يصارع الأمواج الطائشة يتراقص ويتعالى في قفزاته فهل يكفي عمل القبطان الوحيد مع لا مبالاة من الركاب! حتما سيغرق القارب والغرق هو النهاية المؤلمة.

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