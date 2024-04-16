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إعادة ضبط ساعتك البيولوجية

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهى شهر الصوم بكل ما فيه من نظام مختلف في الأكل والنوم، فمعظم الناس يسهرون الليل وينامون ساعات أطول نهارًا. الكثيرون سهروا ليلة العيد بهجة واحتفالًا، وكانوا يغطون في نومٍ عميق يوم العيد حتى ساعات متأخرة من المساء وسهروا تلك الليلة أيضًا، إلا القلة القليلة. فأصبح الكثيرون يعانون من اضطراب نومهم، وما هي إلا أيام حتى وجدوا أنفسهم يعودون لأعمالهم و مقاعد دراستهم، فماذا يصنعون؟ وماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا حتى يعيدوا ساعتهم البيولوجية لسيرتها الأولى؟
الساعة البيولوجية مسؤولة عنها مجموعة من خلايا عصبية، توجد فوق نقطة التقاء العصبين البصريين فى قاع الجمجمة. عمل هذه الخلايا يرتبط بالضوء الذى يخلق التزامن بين الساعة الداخلية ودورات النور. حقيقة هذه الخلايا لا توجد فقط في الدماغ بل في خلايا أعضاء أخرى من الجسد، وهي (دورة سركادية) تتفاعل وتنسجم مع النوم والراحة بالليل، والعمل والاستيقاظ بالنهار. هذه الساعة هى التى تشعرنا بالزمن وتنظم إيقاع حياتنا، تحدد أوقات النوم واليقظة، وتشعرنا بالجوع عندما يحين موعد الوجبة، تبرد أجسامنا ليلًا وتسخنها نهارًا. كما أن معظم الذين يستخدمون الساعات المنبهة، يستيقظون عادة قبل أن يرن المنبه بلحظات، وكأن فى أجسامهم منبها داخليًا يوقظ فى الموعد المطلوب.
فما الذي يجعلها تضطرب؟ أول أسباب خللها السهر، فهو خلال إجازة نهاية الأسبوع كفيلٌ باضطرابها، فتجد صعوبة في العودة لنظام نومك المعتاد في أول يوم عمل أو دراسة، العمل الليلي أو نظام المناوبات، عدم التعرض للإضاءة الطبيعية الكافية في اليوم، السفر، الحمل، الإكثار من الكافيين خصوصًا في ساعات المساء، والتعرض بكثرة للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات والإلكترونيات، كلها تسبب اضطرابات في النوم.
ومن علامات اضطراب الساعة البيولوجية قلة النشاط في النهار، الأرق وكثرة التبول أثناء الليل، الصداع وآلام في الجسم، تقلبات المزاج، كثرة الاستيقاظ أثناء الليل، واضطرابات الهضم.
النوم أحد مقومات العيش وهو مهم لجودة أداء الأعضاء، يمنح الطاقة ليستطيع الإنسان تأدية أعماله، يساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الجهاز المناعي، يجدد خلايا الجسم ويقوي الذاكرة، فقلة النوم تزيد من معدل الإصابة بالخرف. يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم ومعدل حدوث النوبات القلبية، يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال مساعدة الجسم في الحفاظ على مستويات سكر الدم الطبيعية.
يختلف الاحتياج للنوم من شخص لآخر، وعادة ما تتراوح بين 6 إلى 10 ساعات يوميًا. يقول باحثون إن النوم 5 ساعات في الليلة على الأقل من شأنه أن يقلل من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها البالغون الذين تجاوزا الخمسين من عمرهم.
لتعديل الساعة البيولوجية عليك:
الاستيقاظ بـ 2-3 ساعات أبكر عن المعتاد، والتعرض أكثر لضوء النهار والشمس في الصباح.
تناول وجبة الإفطار في أسرع وقت بعد الاستيقاظ.
ممارسة الرياضة في الساعات الأولى من النهار وتجنبها في المساء.
عدم تناول الوجبات الدسمة في الأوقات المتأخرة من اليوم.
الابتعاد عن الكافيين بعد الساعة الخامسة مساء.
إيقاف القيلولة العشوائية، وهي غفوة قصيرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ما بين ساعات الظهيرة والساعة الثانية بعد الظهر وليس بعد ذلك.
ممارسة بعض الأنشطة قبل موعد النوم، كالقراءة، الكتابة، أو التأمل.
أخذ حمام دافئ قبل موعد النوم.
الذهاب إلى النوم ما بين 2-3 ساعات أبكر عن المعتاد، على أن لا تقضي أكثر من 20 دقيقة في التقلب، وبدلًا من ذلك، انهض من الفراش وافعل شيئًا يساعدك على الاسترخاء في إضاءة منخفضة للغاية، ثم عد إلى فراشك لتنام.
الحفاظ على وقت النوم والاستيقاظ نفسه يوميا.
تهيئة مكان النوم بحيث يكون مريحًا ومناسبًا من ناحية السرير ودرجة حرارة الغرفة.
الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم بوقتٍ كافٍ.
تحديد أوقات النوم والاستيقاظ يعد أمرًا ضروريًا لإعادة نومك للمسار الصحيح. اتباع روتين بسيط قد يساعد من يحبون السهر على تعديل ساعاتهم البيولوجية، وتحسين صحتهم الجسمانية والنفسية.

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