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جمعية إنقاذ أطفال التسول

4/16/2024 10:53:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهى رمضان بكل خير على الأمتين العربية والإسلامية، ونسأل الله ذلك كل عام، ولكن ما لم ينته من مخيلتي (بعض مشاهد التسول) التي بقيت لبشاعتها وخلوها من مشاعر الرحمة التي قد يتحلى بها الحيوان، فما بالك بالبشر الذي يجب أن تعم رحمته جميع مخلوقات الله. فكيف ببشر مثله بل وطفل لا يقدر على صد الإيذاء الواقع عليه! فلا يكاد أحدنا يتوقف عند إشارة مرور أو مفترق طرق أو حتى مسجد على الطرقات السريعة النائية عن المدن، إلا ويجد طفلا بل ورضيعا في بعض الأحيان في أحضان سيدة- قد لا تكون أمه - تحت شمس حارقة أو برودة قارسة أو عواصف ماطرة دون شفقة. والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة كيف تم توزيع هؤلاء المتسولين بدقة، لتغطية أكبر قدر من جباية الأموال، حتى أمام الصرافات الآلية؟. الإجابة ببساطة أن هؤلاء النساء والأطفال يتم استغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر، والتي تستغل مساعي المسلمين للتقرب إلى الله في رمضان أبشع استغلال، فلا يحصل المتسول إلا على فتات ما يجني، وبقية المبالغ تذهب لمن يدير هذه العصابات التي قد توصلها لتمويل أعدائنا في الخارج. ورغم أن النيابة العامة تحذر بشكل متواصل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بعقوبات سجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، إلا أنه - للأسف - تجد التسول في ازدياد! وحتى لا يتم القبض على أعضاء تلك العصابات فإنهم يستخدمون هؤلاء الأطفال كدروع بشرية لهم، كون الأطفال أكثر استعطافا وأقل تعرضا لعقوبات التسول.
ما أريد قوله أن الجهات الرسمية المنوط بها التعامل مع المتسولين متعددة، وهنا يشغل تفكيري عدة أسئلة، إن تم إلقاء القبض على المتسولة ومعها طفل رضيع على سبيل المثال، أين يبقى هذا الطفل؟ وكيف يتم التحقق من هويته؟ ومدى صلته بالمتسولة؟ وأين هي الحضانة المهيأة والحاضنات المخصصات لرعايته؟ وأين الباحثون الاجتماعيون والمحامون المختصون بقضايا الأحوال الشخصية في حال كان هذا الطفل سعوديا، وتركه عائله بلا نفقة رغم قدرته على ذلك؟ و..و.. و إلى آخره من التساؤلات.
فلماذا لا تدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبقية الجهات ذات العلاقة بالتسول مبادرة إنشاء جمعية على مستوى المملكة مخصصة لإنقاذ ضحايا التسول من الأطفال، وتحصل هذه الجمعية على الدعم من أبواب الخير الوفيرة في بلادنا مثل (منصة إحسان) وغيرها، لإيجاد المأوى لهذا الطفل حتى دراسة حالته، ويتخذ إجراء يضمن عدم استغلاله مرة أخرى، ما سيفتح أبواب التوظيف أمام العديد من أبناء وبنات وطننا في التخصصات ذات الصلة بهذا العمل.
باختصار - أكرر- رأيت أطفال رضعا يتم إيذاؤهم بالتسول، ولم أتمكن من مساعدتهم، فلو كان هناك رقم مجاني مخصص لمثل هذه البلاغات، ونحن على ثقة بأن من يباشر البلاغ مع الدوريات الأمنية هم شباب وفتيات متخصصات في إيواء ذلك الطفل لما ترددنا دقيقة واحدة في كف أذى التسول عن بلادنا، فننتظر أن نفرح قريبا بافتتاح (جمعية إنقاذ أطفال التسول).

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