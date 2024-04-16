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ترشيح 10 آلاف معلم لمبادرة القدرات الرقمية

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ترشيح 10 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية ((بنين، بنات)) لحضور برامج تدريبية ((غير متزامنة))، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقيمة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ضمن مبادرة تنمية القدرات الرقمية لشاغلي الوظائف التعليمية.
8 آلاف دورة
أوضح المعهد أن البرنامج يوفر أكثر من 8 آلاف دورة تدريبية بمستويات متعددة في المجالات التقنية الواعدة: علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البرمجيات والتطبيقات، وتقنيات التعلم، والاتصالات، والبحث والابتكار، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، البنية التحتية الرقمية، التحول الرقمي، الجغرافيا المكانية ونظام تحديد المواقع، أشباه الموصلات وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات الضوئية، براءات الاختراع والملكية الفكرية، والمهارات الناعمة.
أولوية القبول
حدد المعهد الـ 23 من شوال الجاري موعدًا أخيرًا للتسجيل في البرنامج، وفترة التدريب تمتد لـ 12 أسبوعًا، بدءً من تفعيل رخصة الدخول للبرنامج، والبرنامج متاح لكافة التخصصات، ويشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، مع التأكيد على أولوية القبول للتسجيل المبكر حتى استكمال العدد، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات رقمية وطنية، ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار والفضاء، واستقطاب ودعم المواهب والكفاءات الوطنية.
6 مزايا وحوافز للتدريب
01- مسارات تدريبية متنوعة ومعتمدة من المعهد.
02- يمنح المرشحون شهادة حضور البرنامج التدريبي من المعهد في المسارات المعتمدة من المعهد.
03- تحتسب ساعات التطوير المهني للمسار ضمن نقاط التطوير المهني للترقية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.
04- لا رسوم على البرامج التدريبية، إذ إن التكاليف مدعومة بالكامل، ولا يوجد أي مقابلات شخصية في مرحلة القبول للبرنامج.
05- شهادة معتمدة من منصة كورسيرا والأكاديمية السعودة الرقمية على منصة فيوتشر أكس.
06- دورات إلكترونية، تتضمن سهولة الوصول لها بأي وقت وأي مكان، وتتسم بالمرونة، ويمكن إتمام الدورات بأي وقت دون الارتباط بجدول محدد.

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