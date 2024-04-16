752 ملاحظة على المنشآت الصحية بالقطاع العام

(MENAFN
- Al Watan) سجلت وزارة الصحة 752 ملاحظة بـ151 منشأة صحية للقطاع العام تم تصحيحها في الربع الأول من عام 2023، وسجل اجمالي عدد الملاحظات التي تم تصحيحها بمستشفيات القطاع العام 210 ملاحظة، فيما بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمستشفيات القطاع العام والخاص 438 زيارة، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الزيارات للمجمعات الطبية 3916 زيارة، وبلغ إجمالي عدد الزيارات على منشأت المختبرات في القطاع العام 786 زيارة، بينما بلغ إجمالي عدد الزيارات على مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام 2972 زيارة.
زيارات تفتيشية للقطاع العام 2023
290 زيارة
190 مستشفى
ــ القطاع الخاص الربع الرابع
148 زيارة
148 مستشفي
المجمعات الطبية
ــــــــــ الربع الأول
1033زيارة
823 مجمعًا
ـــــــــــــ الربع الثاني
994 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الثالث
1065 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الرابع
824 زيارة
824 مجمعًا
زيارات لمختبرات ومراكز اسنان بالقطاع العام
- الربع الأول
177
- الربع الثاني
190
- الربع الثالث
208
- الربع الرابع
211
مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام
- الربع الأول
869
- الربع الثاني
731
- الربع الثالث
778
- الربع الرابع
594
MENAFN16042024000089011017ID1108103452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.