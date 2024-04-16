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752 ملاحظة على المنشآت الصحية بالقطاع العام

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت وزارة الصحة 752 ملاحظة بـ151 منشأة صحية للقطاع العام تم تصحيحها في الربع الأول من عام 2023، وسجل اجمالي عدد الملاحظات التي تم تصحيحها بمستشفيات القطاع العام 210 ملاحظة، فيما بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمستشفيات القطاع العام والخاص 438 زيارة، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الزيارات للمجمعات الطبية 3916 زيارة، وبلغ إجمالي عدد الزيارات على منشأت المختبرات في القطاع العام 786 زيارة، بينما بلغ إجمالي عدد الزيارات على مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام 2972 زيارة.
زيارات تفتيشية للقطاع العام 2023
290 زيارة
190 مستشفى
ــ القطاع الخاص الربع الرابع
148 زيارة
148 مستشفي
المجمعات الطبية
ــــــــــ الربع الأول
1033زيارة
823 مجمعًا
ـــــــــــــ الربع الثاني
994 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الثالث
1065 زيارة
824 مجمعًا
ـــــــــ الربع الرابع
824 زيارة
824 مجمعًا
زيارات لمختبرات ومراكز اسنان بالقطاع العام
- الربع الأول
177
- الربع الثاني
190
- الربع الثالث
208
- الربع الرابع
211
مراكز الرعاية الأولية بالقطاع العام
- الربع الأول
869
- الربع الثاني
731
- الربع الثالث
778
- الربع الرابع
594

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