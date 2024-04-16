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%8.5 انخفاض إصابات العمل

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت إصابات الذكور في العمل بالعام الماضي إصابات الإناث، حيث بلغت إصابات الذكور 96% مقابل 4% للإناث، في وقت انخفضت فيه إصابات العمل خلال العام الماضي 8.5% مقارنة بعام 2022، إذ بلغ إجمالي الإصابات 27.133 ألف إصابة، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من التعرض للإصابات بـ29%.
27 ألف إصابة
كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 27.133 ألف إصابة عمل، منها 26.114 ألف إصابة تعرض لها الذكور بإجمالي 26.114 ألف إصابة بـ96% مقابل 1019 إصابة للإناث بـ4%، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة إصابات العمل، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 7880 إصابة بـ29%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بإجمالي 4606 إصابات بـ17%، ثم منطقة مكة المكرمة ثالثا بإجمالي 3628 إصابة بـ13%، وسجلت محافظة بيشة أقل المناطق إصابات عمل، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 9 إصابات بـ0.03%.
قوى ميكانيكية
سيطر التعرض لقوى ميكانيكية على أكثر أسباب إصابات العمل بإجمالي 15.352 ألف إصابة، وحلت حوادث السقوط ثانيا بإجمالي 7413 إصابة، ثم الحوادث المرورية ثالثا بإجمالي 2732 إصابة، وبلغ إجمالي الزيارات الميدانية المنفذة لأصحاب العمل 280 ألف زيارة، وتم إصدار أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية، وإصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية، وتقديم الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.
10.8 ملايين مشترك
بلغ عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي 10.8 ملايين مشترك، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة 1.3 مليون منشأة مسجلة، وأثمرت 5 جهود في انخفاض إصابات العمل، ممثلة في: التزام أصحاب العمل، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات، وتنفيذ الخطط والورش واللقاءات مع أصحاب العمل، للتوعية بأهمية سلامة المشتركين في بيئات العمل.
إصابات ومشتركين
%8.5 انخفاض إصابات العمل
27.133 ألف إصابة عمل
%96 إصابات الذكور
%4 إصابات الإناث
%29 إصابات الرياض
%17 إصابات الشرقية
%13 إصابات مكة
15 ألفا إصابات التعرض لقوى ميكانيكية
7 آلاف إصابات حوادث السقوط
2732 إصابات الحوادث المرورية
280 ألف زيارة ميدانية
10.8 ملايين مشترك
1.3 مليون منشأة مسجلة
5 جهود أسهمت في انخفاض الإصابات

MENAFN16042024000089011017ID1108103451

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