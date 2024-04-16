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100 ألف ريال غرامة زيادة الأسعار

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) فرضت بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمد مؤخرًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5000 ريال على نوعين من مخالفات البيع العامة، تشتملان على زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة في السلع التموينية، وزيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة، والتي يتم تحديد غرامتها بناء على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع.
وصنف جدول الجزاءات المحدث، حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، كمخالفة جسيمة تصل قيمتها إلى 5000 ريال.
سلامة المنشآت
من جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث تتضمن تسعة مجموعات، يأتي منها مخالفات البيع العامة، حيث تم تقسيمها إلى 12 نوعًا يترتب عليها تطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في الجدول، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.
كفاءة الطاقة
تأتي أبرز المخالفات الواردة في المجموعة مخالفة الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، ومخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز الصامولي والمفرود، وذلك في المخابز الآلية والنصف آلية التي تتسلم (دقيق معان)، وتصل قيمة غرامة هذه المخالفات إلى 1000 ريال حسب تصنيف الأمانة والمنشأة، بالإضافة لمخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة.
كما تأتي من أبرز المخالفات إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، حيث تصل غرامتها إلى 10.000 ريال، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.

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