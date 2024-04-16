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أخضر الصالات يدشن الآسيوية بالعراق

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم، مشواره في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك، المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام خلال سبتمبر المقبل في أوزبكستان، عندما يواجه نظيره المنتخب العراقي، على صالة بانكوك آرينا، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم إلى جوار المنتخبين منتخبا أوزبكستان وأستراليا.
وكان أخضر الصالات أنهى تحضيراته للمواجهة بمران أخير بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج خلال الحصص التدريبية الأخيرة الخطة التي سيخوض بها الصقور المباراة الأولى.

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