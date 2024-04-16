أخضر الصالات يدشن الآسيوية بالعراق

(MENAFN
- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم، مشواره في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك، المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام خلال سبتمبر المقبل في أوزبكستان، عندما يواجه نظيره المنتخب العراقي، على صالة بانكوك آرينا، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم إلى جوار المنتخبين منتخبا أوزبكستان وأستراليا.
وكان أخضر الصالات أنهى تحضيراته للمواجهة بمران أخير بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج خلال الحصص التدريبية الأخيرة الخطة التي سيخوض بها الصقور المباراة الأولى.
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