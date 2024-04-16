العروبة بحاجة النجمة للوصافة
التاريخ
4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح العروبة (50 نقطة)، إلى التمسك بوصافة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على النجمة (37 نقطة)، على ملعب التعليم بعنيزة، في ختام الجولة الـ28 للدوري، ويأمل الجبلين (43 نقطة) في الإبقاء على آماله في المنافسة على أحد مراكز الصعود إلى دوري الكبار، عندما يواجه مضيف الجندل (33 نقطة)، على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويمني القيصومة (20 نقطة)، النفس بانتفاضه تتيح له فرصة الابتعاد عن خطر الهبوط، عندما يستقبل ضيفه الفيصلي (41 نقطة)، الساعي للمحافظة على بصيص الأمل في المنافسة، على ملعب نادي الباطن
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