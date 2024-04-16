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العروبة بحاجة النجمة للوصافة

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح العروبة (50 نقطة)، إلى التمسك بوصافة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على النجمة (37 نقطة)، على ملعب التعليم بعنيزة، في ختام الجولة الـ28 للدوري، ويأمل الجبلين (43 نقطة) في الإبقاء على آماله في المنافسة على أحد مراكز الصعود إلى دوري الكبار، عندما يواجه مضيف الجندل (33 نقطة)، على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويمني القيصومة (20 نقطة)، النفس بانتفاضه تتيح له فرصة الابتعاد عن خطر الهبوط، عندما يستقبل ضيفه الفيصلي (41 نقطة)، الساعي للمحافظة على بصيص الأمل في المنافسة، على ملعب نادي الباطن

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