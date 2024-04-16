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الدانة تشع على ضفاف الخليج

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) لن يكون اليوم عابرا في تاريخ نادي الخليج، بل سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة للدانة، فسيشهد مساء اليوم، تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بعدما حسم أمر تتويجه منذ الجولة الثانية للمربع الذهبي للبطولة، واضعاً اسمه كبطل جديد لثاني أهم بطولات الكرة الطائرة في المملكة، وليكون خامس الأندية المتوجة باللقب خلال 33 نسخة، ولينضم إلى ناديي الأهلي والهلال اللذين يحملان الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب والاتحاد والمحيط وليظهر بطل جديدا في سماء كرة الطائرة السعودية.
عروض مميزة
بعيدا عن نتيجة مواجهته أمام الهلال في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، فقد حسم الدانة اللقب لمصلحته بعد جولتين من المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن قدم عروضا مميزة للغاية منحته الأفضلية من دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة التي ستقام، اليوم، بمواجهتين إذ سيلتقي في الموقعة الأولى الاتحاد والابتسام، وفي اللقاء الختامي يتواجه الخليج والهلال، ويتصدر الدانة البطولة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على حساب الاتحاد والابتسام بذات النتيجة 3/ صفر، يليه الاتحاد برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام الخليج صفر/ 3، وفوزه على الهلال 3/ 1، ويأتي الهلال ثالثا برصيد نقطتين، بعد تغلبه على الابتسام 3/ 2، وخسارته أمام الاتحاد 1/ 3، ويحل الابتسام رابعا بنقطة واحدة بعدما خسر أمام الهلال 2/ 3، وأمام الخليج صفر/ 3، وينص قانون الكرة الطائرة على منح الفريق الفائز بثلاثة أشواط نظيفة أو ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 3 نقاط، فيما يحصل الفريق الفائز بثلاثة أشواط مقابل شوطين على نقطتين، وينال الخاسر بثلاثة أشواط لشوطين نقطة واحدة.
حسم اللقب
ينص قانون اللعبة على أن يتوج الفريق الأكثر انتصارات باللقب، يتوج الفريق الأكثر نقاطا، وفي حال التساوي ينظر إلى فارق الأشواط، وهو ما منح الخليج الذهب التاريخي حتى في حال خسارته اليوم أمام الهلال صفر/ 3، إذ إن أقرب منافسيه الاتحاد يملك 3 نقاط، وفي حال انتصاره على الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل، سيصل إلى 6 نقاط، وهو نفس رصيد الخليج في حال خسارته أمام الهلال صفر/ 3، إلا أن الدانة يتفوق بأنه كسب 6 أشواط نظيفة أي أنه في حال خسارته صفر/ 3 سيكون خسر فقط 3 أشواط ما يعني أنه يملك فارق 3 أشواط، فيما الاتحاد خسر 4 أشواط منها 3 أشواط أمام الخليج أي أنه سيكون لديه فارق شوطين فقط في حال انتصاره على الابتسام 3/ صفر، وبذلك حسم الخليج اللقب لمصلحته بعدما خرج دون خسارة أي أشواط في الجولتين السابقتين.
البطل الخامس
يعد الخليج خامس الأبطال المتوجين بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الذي انطلق موسم 1980، ولم تقم في 12 موسم1 هي: 2002، 2004، 2006، 2008، ومن 2010 وحتى نهاية 2017، لتعود مجددا في موسم 2018، وكان يتم الاكتفاء ببطولة النخبة في تلك المواسم.
ويملك الأهلي والهلال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب إذ حققه كل منهما 14 مرة، فيما توج الاتحاد بـ3 ألقاب، والمحيط بلقب واحد، وأخيرا الخليج بلقب واحد.
- الخليج حسم اللقب قبل النهاية بجولة واحدة
- الدانة يتفوق على منافسيه نقطيا وحسما للأشواط
- الخليج لم يخسر أي شوط خلال مباراتين وكسب 6 أشواط
- الاتحاد أقرب منافسيه خسر 4 أشواط
- الدانة خامس أبطال كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
- الأهلي والهلال أكثر الأندية تتويجا باللقب
أبطال كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
الأهلي
14 لقابا
1980
1984
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1995
2001
2005
2020
2021
2023
الهلال
14 لقبا
1981
1985
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2007
2009
2018
2019
2022
الاتحاد
3 ألقاب
1982
1983
1993
المحيط
لقب واحد
1989
الخليج
لقب واحد
2024

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