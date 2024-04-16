الدانة تشع على ضفاف الخليج

(MENAFN
- Al Watan) لن يكون اليوم عابرا في تاريخ نادي الخليج، بل سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة للدانة، فسيشهد مساء اليوم، تتويج الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بعدما حسم أمر تتويجه منذ الجولة الثانية للمربع الذهبي للبطولة، واضعاً اسمه كبطل جديد لثاني أهم بطولات الكرة الطائرة في المملكة، وليكون خامس الأندية المتوجة باللقب خلال 33 نسخة، ولينضم إلى ناديي الأهلي والهلال اللذين يحملان الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب والاتحاد والمحيط وليظهر بطل جديدا في سماء كرة الطائرة السعودية.
عروض مميزة
بعيدا عن نتيجة مواجهته أمام الهلال في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، فقد حسم الدانة اللقب لمصلحته بعد جولتين من المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن قدم عروضا مميزة للغاية منحته الأفضلية من دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة التي ستقام، اليوم، بمواجهتين إذ سيلتقي في الموقعة الأولى الاتحاد والابتسام، وفي اللقاء الختامي يتواجه الخليج والهلال، ويتصدر الدانة البطولة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على حساب الاتحاد والابتسام بذات النتيجة 3/ صفر، يليه الاتحاد برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام الخليج صفر/ 3، وفوزه على الهلال 3/ 1، ويأتي الهلال ثالثا برصيد نقطتين، بعد تغلبه على الابتسام 3/ 2، وخسارته أمام الاتحاد 1/ 3، ويحل الابتسام رابعا بنقطة واحدة بعدما خسر أمام الهلال 2/ 3، وأمام الخليج صفر/ 3، وينص قانون الكرة الطائرة على منح الفريق الفائز بثلاثة أشواط نظيفة أو ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 3 نقاط، فيما يحصل الفريق الفائز بثلاثة أشواط مقابل شوطين على نقطتين، وينال الخاسر بثلاثة أشواط لشوطين نقطة واحدة.
حسم اللقب
ينص قانون اللعبة على أن يتوج الفريق الأكثر انتصارات باللقب، يتوج الفريق الأكثر نقاطا، وفي حال التساوي ينظر إلى فارق الأشواط، وهو ما منح الخليج الذهب التاريخي حتى في حال خسارته اليوم أمام الهلال صفر/ 3، إذ إن أقرب منافسيه الاتحاد يملك 3 نقاط، وفي حال انتصاره على الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل، سيصل إلى 6 نقاط، وهو نفس رصيد الخليج في حال خسارته أمام الهلال صفر/ 3، إلا أن الدانة يتفوق بأنه كسب 6 أشواط نظيفة أي أنه في حال خسارته صفر/ 3 سيكون خسر فقط 3 أشواط ما يعني أنه يملك فارق 3 أشواط، فيما الاتحاد خسر 4 أشواط منها 3 أشواط أمام الخليج أي أنه سيكون لديه فارق شوطين فقط في حال انتصاره على الابتسام 3/ صفر، وبذلك حسم الخليج اللقب لمصلحته بعدما خرج دون خسارة أي أشواط في الجولتين السابقتين.
البطل الخامس
يعد الخليج خامس الأبطال المتوجين بكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الذي انطلق موسم 1980، ولم تقم في 12 موسم1 هي: 2002، 2004، 2006، 2008، ومن 2010 وحتى نهاية 2017، لتعود مجددا في موسم 2018، وكان يتم الاكتفاء ببطولة النخبة في تلك المواسم.
ويملك الأهلي والهلال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب إذ حققه كل منهما 14 مرة، فيما توج الاتحاد بـ3 ألقاب، والمحيط بلقب واحد، وأخيرا الخليج بلقب واحد.
- الخليج حسم اللقب قبل النهاية بجولة واحدة
- الدانة يتفوق على منافسيه نقطيا وحسما للأشواط
- الخليج لم يخسر أي شوط خلال مباراتين وكسب 6 أشواط
- الاتحاد أقرب منافسيه خسر 4 أشواط
- الدانة خامس أبطال كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
- الأهلي والهلال أكثر الأندية تتويجا باللقب
أبطال كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
الأهلي
14 لقابا
1980
1984
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1995
2001
2005
2020
2021
2023
الهلال
14 لقبا
1981
1985
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2007
2009
2018
2019
2022
الاتحاد
3 ألقاب
1982
1983
1993
المحيط
لقب واحد
1989
الخليج
لقب واحد
2024
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