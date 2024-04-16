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شباك العين الممزقة تغري الهلال

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يضع الهلال عينه على نقطة ضعف مضيفه العين الإماراتي، قبل مواجهة القمة التي تجمع الزعيمين، اليوم، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي كان مقررا لها أن تقام أمس، على إستاد هزاع بن زايد، إلا أن الاتحاد القاري أجلها لمدة 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية في الإمارات.
وبالنظر للأرقام التهديفية للزعيمين منذ بداية النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، سنجد تقاربا كبيرا بينهما.
تقارب هجومي
يتصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف بالبطولة القارية برصيد 26 هدفا، بمعدل 2.6 هدفا في كل مباراة، ويأتي العين ثانيا بـ23 هدفا بمعدل 2.3 هدفا في المباراة.
كما يبرز التقارب بين الفريقين في معدل خلق الفرص التهديفية الكبرى، فالهلال يتصدر القائمة بعدما صنع 40 فرصة كبرى، بمعدل 4 فرص في كل مباراة، ويأتي العين ثالثا بـ31 فرصة، بمعدل 3.1 فرص في المباراة.
وهذا يوحي بأن الفريقين يملكان قوة هجومية كبرى، ولديهما من الحلول الهجومية الكثير، وهي نقطة التشابه بين العملاقين.
شباك ممزقة
رغم التقارب الكبير بين الزعيمين على الصعيد الهجومي ما ينذر بقمة آسيوية ممتعة، إلا أن هناك فجوة كبيرة بينهما على المستوى الدفاعي، إذ يعتبر الهلال صاحب أقوى خط دفاع في دوري الأبطال هذا الموسم، إذ استقبل 4 أهداف فقط، بمعدل 0.4 هدفا في المباراة الواحدة، كما أنه الأكثر خروجا بشباك نظيفة، إذ حافظ على نظافة شباكه 6 مرات من أصل 10 مباريات.
وعلى النقيض، استقبلت شباك العين 14 هدفا، بمعدل 1.4 هدف في كل مباراة، ومن بين 40 فريقا شاركت في البطولة بقسميها "الشرق والغرب" منذ بداية الأدوار التأهيلية، فإن 6 أندية فقط استقبلت أكثر من الفريق الإماراتي، إضافة إلى ذلك، لم يستطع العين الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 3 مناسبات، منها مباراته أمام النصر في ذهاب ربع النهائي.
حلول هلالية
تصب أرقام العين الدفاعية الضعيفة في مصلحة الهلال، الذي يملك أقوى هجوم في البطولة القارية، إلا أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سيفتقد لأول مرة بالبطولة الهداف، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الأهداف الـ8 في البطولة، ومع ذلك فإنه يملك من الحلول الهجومية الكثير، سواء على الصعيد الأجنبي أو المحلي، ولديه لاعبون بارعون في الأطراف والوسط الهجومي يجيدون التوغل داخل منطقة الجزاء للمنافس.
- الهلال الأقوى هجوما قاريا بـ26 هدفا
- العين ثالث أقوى هجوم بـ23 هدفا
- الزعيم يتفوق دفاعا فشباكه تلقت فقط 4 أهداف
- 14 هدفا تلقاها الزعيم الإماراتي خلال 10 مباريات
- الضعف الدفاعي العيناوي يغري كتيبة جيسوس
- المترو يغيب للمرة الأولى قاريا وجيسوس يملك الحلول

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