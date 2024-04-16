5 توقفات يشهدها الموسم المقبل

(MENAFN
- Al Watan) استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على مواعيد الموسم الكروي الجديد 2025 في المنافسات السعودية.
وكشفت مصادر أن بطولة كأس السوبر ستعود لتقام مطلع الموسم الجديد، وتحديدا خلال يومي الـ14 والـ17 من أغسطس المقبل.
وأوضحت أن أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين ستنطلق في الـ22 من الشهر نفسه، وتقام ثانية الجولات خلال الفترة من الـ27 حتى الـ29 من الشهر نفسه، بينما تقام الجولة الثالثة أيام 13 و14 و15 من سبتمبر، على أن تنطلق بطولة كأس الملك من دور الـ32 من الـ22 حتى الـ25 من سبتمبر المقبل، وتحديدا بعد الجولة الرابعة من الدوري، على أن يقام دور الـ16 يومي الـ28 والـ29 من أكتوبر المقبل، وتحديدا بعد الجولة الثامنة من الدوري.
5 توقفات
بيّنت المصادر أن الموسم الجديد سيشهد 5 توقفات للدوري السعودي، سيكون أطولها التي تبدأ في الثامن من ديسمبر، وتستمر حتى الثالث من يناير 2025، على أن يكون شهر فبراير الأكثر لعبا للمباريات للفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا النخبة، إذ ستلعب تلك الفرق 7 أو 8 مباريات، منها 5 أو 6 في الدوري، وذلك في الجولات الـ18 و19 و20 و21 و22 و23، بالإضافة إلى الجولتين السابعة والثامنة من مرحلة المجموعات.
ضغط يناير وفبراير
يظل تحديد مباريات الفرق حاسما في لعب 7 أو 8 مباريات، كون الجولة الـ18 ستنطلق نهاية يناير وتستكمل مطلع فبراير. أما الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا فستكون أمام الرقم نفسه من المباريات في حال تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة، حيث تلعب مباريات هذا الدور في يومي الـ12 والـ19 من فبراير 2025، بالإضافة إلى مباريات الجولات الخمس أو الست التي ستلعب في ذلك الشهر.
وتم تحديد يومين خلال يناير في روزنامة الموسم الكروي الجديد، وهما الـ14 والـ21، لخوض أي مباراة يتم تقديمها أو تأجيلها خلال الموسم الجديد.
- 14 - 17 أغسطس ينطلق الموسم بكأس السوبر
- 22 أغسطس يشهد انطلاق دوري روشن السعودي
- 22 - 25 سبتمبر بداية كأس الملك بدور الـ32
- 5 توقفات يشهدها الموسم الجديد، أطولها من 8 ديسمبر حتى 3 يناير
- يناير وفبراير يشهدان ضغطا لمباريات الأندية المشاركة قاريا
- 14 و21 يناير لإقامة المباريات المقدمة أو المؤجلة
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