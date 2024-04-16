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5 توقفات يشهدها الموسم المقبل

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على مواعيد الموسم الكروي الجديد 2025 في المنافسات السعودية.
وكشفت مصادر أن بطولة كأس السوبر ستعود لتقام مطلع الموسم الجديد، وتحديدا خلال يومي الـ14 والـ17 من أغسطس المقبل.
وأوضحت أن أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين ستنطلق في الـ22 من الشهر نفسه، وتقام ثانية الجولات خلال الفترة من الـ27 حتى الـ29 من الشهر نفسه، بينما تقام الجولة الثالثة أيام 13 و14 و15 من سبتمبر، على أن تنطلق بطولة كأس الملك من دور الـ32 من الـ22 حتى الـ25 من سبتمبر المقبل، وتحديدا بعد الجولة الرابعة من الدوري، على أن يقام دور الـ16 يومي الـ28 والـ29 من أكتوبر المقبل، وتحديدا بعد الجولة الثامنة من الدوري.
5 توقفات
بيّنت المصادر أن الموسم الجديد سيشهد 5 توقفات للدوري السعودي، سيكون أطولها التي تبدأ في الثامن من ديسمبر، وتستمر حتى الثالث من يناير 2025، على أن يكون شهر فبراير الأكثر لعبا للمباريات للفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا النخبة، إذ ستلعب تلك الفرق 7 أو 8 مباريات، منها 5 أو 6 في الدوري، وذلك في الجولات الـ18 و19 و20 و21 و22 و23، بالإضافة إلى الجولتين السابعة والثامنة من مرحلة المجموعات.
ضغط يناير وفبراير
يظل تحديد مباريات الفرق حاسما في لعب 7 أو 8 مباريات، كون الجولة الـ18 ستنطلق نهاية يناير وتستكمل مطلع فبراير. أما الفرق التي ستشارك في دوري أبطال آسيا فستكون أمام الرقم نفسه من المباريات في حال تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة، حيث تلعب مباريات هذا الدور في يومي الـ12 والـ19 من فبراير 2025، بالإضافة إلى مباريات الجولات الخمس أو الست التي ستلعب في ذلك الشهر.
وتم تحديد يومين خلال يناير في روزنامة الموسم الكروي الجديد، وهما الـ14 والـ21، لخوض أي مباراة يتم تقديمها أو تأجيلها خلال الموسم الجديد.
- 14 - 17 أغسطس ينطلق الموسم بكأس السوبر
- 22 أغسطس يشهد انطلاق دوري روشن السعودي
- 22 - 25 سبتمبر بداية كأس الملك بدور الـ32
- 5 توقفات يشهدها الموسم الجديد، أطولها من 8 ديسمبر حتى 3 يناير
- يناير وفبراير يشهدان ضغطا لمباريات الأندية المشاركة قاريا
- 14 و21 يناير لإقامة المباريات المقدمة أو المؤجلة

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