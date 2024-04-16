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168 مسجدا طالتها غرامات حوثية لإقامة الصلاة

4/16/2024 10:53:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر يمني في العاصمة اليمنية (صنعاء) حجم الأرباح الكبيرة التي حصدها الحوثيون خلال شهر رمضان الماضي من تلك العقوبات التي فرضوها على المساجد التي أقامت صلاة التراويح دون الحصول على التصاريح المفروضة من جهتهم، وشملت عددا كبيرا من المساجد، على قرابة 168 مسجدا أقامت فيها صلاة التراويح، وتم اعتبارها مخالفة للتوجيهات وغير ملتزمة، وجنى الحوثيون من ذلك قرابة 88 ألف ريال سعودي.
مداهمات مستمرة
وأكد المصدر أن الحوثيين شددوا على فرض العقوبات المالية وعمليات المداهمات المتواصلة، لمطاردة الهاربين من تلك العقوبات. وأوضح أن الحوثيين وضعوا العاشر من شهر شوال الحالي موعدا أخيرا لتسليم الغرامات من قِبل الجهات والأشخاص الذين فرضت عليهم خلال شهر رمضان الماضي.
نهب الأموال
وقال المصدر إن الحوثيين كعادتهم يستغلون المناسبات الدينية في جمع أموال الشعب ونهبها، لذا كان شهر رمضان الماضي فرصة ذهبية استغلها الحوثيون لنهب المواطنين تحت مسميات مختلفة وموسعة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات مماثلة طالت أئمة مساجد ومؤذنين باعتبارهم خالفوا التوجيهات. كذلك صدرت عقوبات أخرى على مواطنين باعوا منتجاتهم في مواقع مختلفة بالعاصمة صنعاء، دون معرفة أسباب أو مبررات العقوبات بشكل واضح.
جهات شملتها غرامات الحوثيين في رمضان:
مساجد في العاصمة صنعاء
مؤذنون وأئمة مساجد
بسطات ومراكز بيع رمضانية
أسواق ومجمعات تجارية

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