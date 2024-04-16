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ثلث البالغين الأمريكيين يدينون ترمب في قضية واحدة

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد استطلاع جديد أن أول محاكمة جنائية يواجهها الرئيس السابق، دونالد ترمب، هي أيضًا المحاكمة التي يكون فيها الأمريكيون أقل اقتناعًا بأنه ارتكب جريمة، حيث يقول نحو ثلث البالغين الأمريكيين فقط إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني في قضية المال غير القانوني التي بدأ اختيار هيئة المحلفين بشأنها يوم الاثنين، بينما يعتقد ما يقرب من النصف أنه فعل شيئًا غير قانوني في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى المعلقة ضده.
غير لائق
ويقول الاستطلاع الجديد الذي أجراه مركز (AP-NORC) لأبحاث الشؤون العامة، إن الأمريكيين متشككون إلى حد ما في أن ترمب يحصل على حكم عادل من المدعين العامين في هذه القضية، أو أن القاضي والمحلفين يمكن أن يكونوا محايدين في القضايا المتعلقة به.
ومع ذلك، فإن نصف الأمريكيين سيعتبرون ترمب غير لائق للعمل كرئيس إذا أدين بتزوير وثائق تجارية للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت لامرأة قالت إنه أقام معها علاقة جنسية.
وبينما ستقرر هيئة محلفين في نيويورك ما إذا كانت ستدين ترمب بتهم جنائية، فإن الرأي العام بشأن إجراءات المحاكمة قد يضر به سياسيًا، ويشير الاستطلاع إلى أن الإدانة قد تضر بحملة ترمب.
أول رئيس
ويدخل ترمب في مباراة العودة مع الرئيس جو بايدن كأول مرشح افتراضي لحزب كبير –وأول رئيس سابق– يواجه لائحة اتهام.
ومن المتوقع صدور الحكم في غضون ستة أسابيع تقريبًا، قبل وقت طويل من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيقبل ترشيح الحزب الجمهوري، وجعل ترمب من الملاحقات القضائية ضده محورًا لحملته، وجادل دون دليل بأن بايدن ((الديمقراطي)) هو الذي دبر هذه القضايا.
وقد ساعدته هذه الحجة على تعزيز دعم الحزب الجمهوري خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن الإدانة قد تؤثر على عدد الأمريكيين، بما في ذلك الناخبين المستقلين والأشخاص الذين طالما شككوا في ترمب، الذين يؤيدون ترشيحه.
مدى العدل
ومن جهة آخرى يبين الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 أمريكيين فقط يشعرون أن أيًا من المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات ضد ترمب يعاملون الرئيس السابق بشكل عادل، ونحو 2 من كل 10 أمريكيين فقط واثقون تمامًا أو واثقون جدًا من أن القضاة والمحلفين في القضايا مرفوعة ضده يمكن أن يكونوا عادلين ومحايدين. إدانات ترمب
وتماشيًا مع استطلاعات الرأي التي أجرتها (AP-NORC) خلال العام الماضي، وجد الاستطلاع الجديد أن حوالي نصف الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله في فلوريدا، وتعتقد نسبة مماثلة أنه فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بمحاولته المزعومة التدخل في فرز الأصوات في جورجيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما وجد أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه فعل شيئًا غير قانوني يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
الأموال السرية
ووجد الاستطلاع أن 35 % من الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني، فيما يتعلق بمزاعم الأموال السرية، ويعتقد أقل بقليل، حوالي 3 من كل 10، أنه فعل شيئًا غير أخلاقي دون خرق القانون، ويعتقد أربعة عشر بالمائة أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، ولم تتغير هذه الأرقام بشكل ملموس خلال العام منذ أن تم توجيه الاتهام إليه لأول مرة في هذه القضية.
الأحزاب الأمريكية
ويعد الجمهوريون أقل احتمالاً بكثير من الديمقراطيين والمستقلين للقول إن ترمب ارتكب جريمة في قضية الأموال السرية، حيث يبين الاستطلاع أن أقل من واحد من كل 10 جمهوريين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني في هذه القضية، بينما يعتقد 4 من كل 10 جمهوريين أنه فعل شيئًا غير أخلاقي، لكنه لم ينتهك القانون، ويقول نحو 3 من كل 10 جمهوريين، إنه لم يرتكب أي خطأ.
وعلى النقيض من ذلك، يعتقد نحو 6 من كل 10 ديمقراطيين ونحو 3 من كل 10 مستقلين أنه فعل شيئًا غير قانوني.

آراء الأحزاب في رئاسة ترمب بعد الإدانة
الجمهوريون
يقول ما يقرب من 6 من كل 10 جمهوريين إنهم سيعتبرون ترمب مناسبًا ليكون رئيسًا، حتى لو أدين بتزوير وثائق تجارية في قضية الأموال السرية.
الديمقراطيون
يقول حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين إن ترمب لن يكون لائقًا للخدمة في حالة إدانته.
المستقلون
يعتقد حوالي نصف المستقلين أنه لن يكون لائقًا للخدمة، حيث قال 22% إنه سيكون لائقًا، وقال 30 % إنهم لا يعرفون ما يكفي ليقولوه.

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