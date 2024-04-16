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حريق يدمر بورصة كوبنهاجن

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اندلع حريق في أحد أقدم المباني في كوبنهاغن، مما تسبب في انهيار البرج الشهير للبورصة القديمة التي تعود إلى القرن السابع عشر، حيث هرع المارة لمساعدة خدمات الطوارئ في إنقاذ اللوحات التي لا تقدر بثمن وغيرها من الأشياء الثمينة.
وكتبت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن على موقع إنستغرام: ((إن قطعة من التاريخ الدنماركي تحترق))، قائلة إنه من المؤلم رؤية فقدان مثل هذا ((التراث الثقافي الذي لا يمكن تعويضه)).
نقطة جذب
واندلع الحريق في السقف النحاسي للمبنى أثناء أعمال التجديد، وقالت الشرطة إنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق. ويعد المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 56 مترا (184 قدما) على شكل أربعة ذيول تنين متشابكة، نقطة جذب سياحية رئيسية بجوار البرلمان الدنماركي، قصر كريستيانسبورج، في قلب العاصمة.
بلا إصابات
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال وزير الثقافة الدنماركي جاكوب إنجل شميدت إنه ((من المؤثر)) رؤية عدد الأشخاص الذين مدوا أيديهم ((لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق)). حيث قفز رجل من دراجته وهو في طريقه للعمل للمساعدة خلال فترة أولية قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإخلاء الناس من المبنى.
صور اللوحات
وشوهد بريان ميكلسن، رئيس غرفة التجارة الدنماركية، التي يقع مقرها الرئيسي في البورصة القديمة وتمتلك المبنى، مع موظفيه وهم يتصفحون ملفًا يحتوي على صور اللوحات المراد حفظها. وتم نقل الأعمال إلى البرلمان القريب ومبنى الأرشيف الوطني. وقال ميكلسن إن رجال الإنقاذ استخدموا أدوات مثل العتلات لإزالة الأشياء الثمينة لإنقاذها من النار.
وأضاف: ((لقد تمكنا من إنقاذ الكثير)). ((إنها كارثة وطنية)).
وقال جاكوب فيدستيد أندرسن، المتحدث باسم رجال الإطفاء إن الحريق بدأ على السطح صباح الثلاثاء وامتد إلى جزء كبير من المبنى، مما أدى إلى انهيار أجزاء من السقف وتدمير حوالي نصف المبنى. وأضاف أنه لم يكن هناك أي خطر على المباني الأخرى، لكن من المتوقع أن يستغرق رجال الإطفاء 24 ساعة لتأمين الموقع.
وقال تيم أولي سيمونسن، المتحدث الآخر باسم إدارة الإطفاء في كوبنهاجن الكبرى، إن ((الحريق اندلع في الجزء الذي يجري فيه العمل من المبنى، لكن هذا كل ما يمكنني قوله

تم بناء البورصة عام 1615
وتعتبر مثالاً رائدًا لأسلوب عصر النهضة الهولندي في الدنمارك.
انتقلت غرفة التجارة إلى المبنى بعد مغادرة بورصة كوبنهاغن في عام 1974.

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