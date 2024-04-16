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محادثات مشتركة بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات الأمريكية لتحسين الاتصالات مع الجيش الصيني والحد من الحوادث غير الآمنة والعدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الوطني الصيني.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع الأدميرال دونغ جون والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي من نظرائه الصينيين منذ نوفمبر 2022.
وقال مسؤول دفاعي كبير إن مكالمة أوستن تمنح الولايات المتحدة الفرصة لمنع المنافسة المستمرة مع الصين من التحول إلى صراع.
الاتصال العسكري
وتأتي المكالمة، التي استمرت أكثر من ساعة بقليل، في الوقت الذي كان من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.
وقال الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أوستن ((أكد على أهمية الاستمرار في فتح خطوط الاتصال العسكري بين الجيشين)) بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في البحار وخاصة في بحر الصين الجنوبي.
تخفيف التوترات
وتعمل واشنطن وبكين على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات المتصاعدة.
وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين في أغسطس 2022، عندما علقت بكين جميع هذه الاتصالات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تدعي الصين أنها تابعة لها.
بدأ ذوبان الجليد في العلاقات بين القوتين العالميتين في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وبعد حوالي شهر، تحدث الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع نظيره الصيني في مكالمة فيديو – في أول اتصال عسكري رفيع المستوى بين الجيشين منذ زيارة بيلوسي.
حوادث مقلقة
وكانت مكالمة أوستن مع دونغ متوقعة على نطاق واسع، ولكن تم تعيين الأدميرال في منصب الدفاع فقط في ديسمبر. ورفض وزير الدفاع السابق وي فنغ خه طلبا من البنتاغون للتحدث مع أوستن العام الماضي بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني كان يطفو في جميع أنحاء البلاد. وكان أوستن قد التقى سابقًا مع وي في عام 2022 على هامش مؤتمر دفاعي في كمبوديا.
ويشعر مسؤولو الدفاع بالقلق إزاء الحوادث غير الآمنة وغير المهنية التي تتعلق بالجيشين الأمريكي والصيني في المحيط الهادئ.
وأثارت زيارة بيلوسي تصاعدا في المناورات العسكرية للصين. فقد أرسلت بكين سفنا حربية وطائرات عبر الخط الأوسط في مضيق تايوان، زاعمة أن الحدود الفعلية غير موجودة، وأطلقت صواريخ على تايوان ذاتها، وتحدت الأعراف الراسخة بإطلاق الصواريخ على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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