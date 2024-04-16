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مطالب وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تستمر

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى الإنهاء الفوري لمشاركتها الأنشطة ودعمها لهجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة.
موجة الهجمات
وجاء البيان في أعقاب موجة من هجمات المستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاماً فيما تقول السلطات إنه هجوم مسلح.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن سبعة فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الهجمات، الجمعة، وأصيب 75 آخرون.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية منذ فترة طويلة بتجاهل هجمات المستوطنين بشكل روتيني أو حتى المشاركة فيها.
إنهاء المشاركة
ويقول البيان إنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ((أن تنهي فوراً مشاركتها النشطة ودعمها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين))، وأضاف بيان الأمم المتحدة أن ((الفلسطينيين تعرضوا لموجات من الهجمات من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالباً ما تكون مصحوبة أو مدعومة من قوات الأمن الإسرائيلية)). وأوضحت أنه إضافة إلى القتلى والجرحى، شملت الهجمات أيضا إحراق مئات المنازل والمباني الأخرى، فضلا عن السيارات.
وأضاف: ((يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة)).
تصاعد العنف
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وبنت عشرات من المستوطنات هناك، التي تضم الآن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي. ويريد الفلسطينيون أن تشكل الضفة الغربية، التي يسكنها حوالي 3 ملايين فلسطيني، الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من قطاع غزة، الذي أدى إلى اندلاع الحرب. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن 468 فلسطينياً على الأقل استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة. وقُتل معظمهم برصاص قوات الأمن الإسرائيلية خلال مداهمات اعتقال أو احتجاجات

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه تم نقل جثث 46 شخصاً استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية إلى المستشفيات المحلية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن ذلك يرفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 33843 على الأقل.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى طرد نحو 80 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم ودفع المنطقة المحاصرة إلى حافة المجاعة.

MENAFN16042024000089011017ID1108103440

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