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الوحدة تؤدي إلى الوفاة المبكرة

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت دراسة أمريكية، أجريت أخيرا، من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان.
وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي متخصص في علم النفس بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية أن الشعور بالوحدة يُزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض والاكتئاب والمشكلات الصحية المزمنة، بل الوفاة المبكرة. كما أن خطورة الوحدة توازي خطورة التدخين على صحة الإنسان.
وأكد فرانك إنفورا، أخصائي علم النفس بجامعة أريزونا، أن رغبة الإنسان في الانتماء إلى مجموعة ما تُشبع احتياجات أساسية وغريزية لدى عامة البشر، وعندما لا يتحقق هذا الانتماء تتعرض صحة الإنسان لعواقب سلبية.
وأضاف، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني The Conversation المعني بالأبحاث العلمية، أن الدراسة شملت أكثر من 53 ألف شخص من الولايات المتحدة و13 دولة أوروبية خلال الفترة من 2002 حتى 2020.
وأظهرت الدراسة أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين في منتصف العمر الآن يعانون الوحدة مقارنة بأقرانهم في أوروبا، ويتزامن ذلك مع دلائل علمية على تزايد معدلات الوفاة بين البالغين الأمريكيين في سن العمل.

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