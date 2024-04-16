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القهوة معروفة منذ 600 ألف عام

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بحثت دراسة، أجراها باحثون في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية، في تاريخ نباتات القهوة العربية، تلك المستخدمة في ماركات القهوة الشهيرة.
واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Genetics، أن القهوة جاءت بشكل طبيعي منذ أكثر من 600 ألف عام من إثيوبيا عندما اختلط نوعان آخران من نباتات القهوة. ومع مرور الوقت، تمت زراعة ((أرابيكا))، وانتشرت في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال فحص أصناف مختلفة من ((أرابيكا))، اكتشف الباحثون المزيد حول كيفية تطورها، وارتباطها ببعضها. كما كشفوا أن بعض نباتات القهوة العربية حصلت على مقاومة الأمراض من نوع آخر من نباتات القهوة يسمى ((روبوستا)).

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