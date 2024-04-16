القهوة معروفة منذ 600 ألف عام

(MENAFN
- Al Watan) بحثت دراسة، أجراها باحثون في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية، في تاريخ نباتات القهوة العربية، تلك المستخدمة في ماركات القهوة الشهيرة.
واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Genetics، أن القهوة جاءت بشكل طبيعي منذ أكثر من 600 ألف عام من إثيوبيا عندما اختلط نوعان آخران من نباتات القهوة. ومع مرور الوقت، تمت زراعة ((أرابيكا))، وانتشرت في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال فحص أصناف مختلفة من ((أرابيكا))، اكتشف الباحثون المزيد حول كيفية تطورها، وارتباطها ببعضها. كما كشفوا أن بعض نباتات القهوة العربية حصلت على مقاومة الأمراض من نوع آخر من نباتات القهوة يسمى ((روبوستا)).
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