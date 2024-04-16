Thursday, 18 April 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لوحات من آلات الموت

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يرسم الفنان وصانع الحبر توماس ليتل، من ولاية كارولينا الشمالية، لوحات صغيرة دقيقة للمناظر الطبيعية الأمريكية باستخدام حبر وألوان صُنعت من مركبات كيميائية للبنادق.
وتمثّل كل لوحة مدينة في ولايته التي شهدت عمليات إطلاق نار جماعي في 2023، حسب ((سي. إن. إن)).
لأكثر من خمس سنوات، يطبق ليتل هذا النوع من الكيمياء، حيث اشترى المسدسات والبنادق الآلية من محلات الرهن، وأذاب الأجزاء الثقيلة من الحديد في الحمض، لتكوين كبريتات الحديد، وهي أساس كتابة الأحبار وأصباغ الفنانين باللون الأسود الداكن والأحمر الصدئ والأصفر الدافئ.
وقام ليتل برحلة برية حول ولاية كارولينا الشمالية، راسما المناظر الطبيعية ومشاهد المدينة من مواد مصنوعة من الأسلحة.
وأوضح أن الحبر مادة غامضة مصنوعة من أي شيء غني بالأصباغ، بالإضافة إلى الصمغ العربي. ويمكن صنع الحبر من التوت، والأوراق، والمعادن.
وأصبح ليتل مهتما بصنع أحبار ذات أساس حديدي من الأجزاء الحديدية للأسلحة النارية. ومن خلال خلط كبريتات الحديد مع حمض التانيك، الذي يستخرجه ليتل من طبخ نبات السماق، يحصل الحبر على ظله العميق، الذي يصبح داكنا على سطح الورقة فور تعرضه للأكسجين.

MENAFN16042024000089011017ID1108103437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث