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عنصران لأوائل شهور تقويم أم القرى

4/16/2024 10:53:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد خبير فلكي سعودي أن معيار تقويم أم القرى في أوائل الشهور القمرية مبنى على عنصرين، وهما: حدوث الاقتران المركزي قبل غروب الشمس، وبقاء جرم القمر بالأفق بعد غروب الشمس ولو لدقيقة واحدة، وإذا تحقق هذان العنصران فيعتبر اليوم التالي هو أول الشهر، وهذه طريقة من طرق الحسابات الفلكية المعروفة المعتمدة لأغراض مدنية لتحديد أوائل الشهور القمرية.
لا يشترط الرؤية
أبان الخبير الفلكي علي الحاجي مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية هجر الفلكية في الأحساء، أن تقويم أم القرى لا يشترط الرؤية لإثبات دخول الشهر، موضحًا أن ما حدث في بداية رمضان، أن الاقتران تحقق وبقي جرم القمر بعد غروب الشمس بـ11 دقيقة، إلا أن كل المعايير الفلكية دون استثناء، أجمعت على عدم إمكانية رؤية الهلال في هذه الظروف في سماء السعودية، أما بالنسبة لهلال شوال، فقد حدث الاقتران المركزي بعد غروب شمس الإثنين بأكثر من 3 ساعات وتحديدا عند لحظة ذروة الكسوف في أمريكا الشمالية عند الساعة 9:21 مساء بتوقيت السعودية، لذلك انتفى العنصر الأول المعتمد لدى تقويم أم القرى وهو حدوث الاقتران المركزي قبل الغروب، وبناء على هذا المعيار أصبح اليوم الأول من شهر شوال يوم الأربعاء حسابيا ودون الرؤية بحسب المعيار المعتمد لدى تقويم أم القرى.
السنة الكبيسة
إلى ذلك، أشار الخبير الفلكي وليد الهاشم رئيس مجلس إدارة جمعية هجر الفلكية في الأحساء، إلى أن هناك فرقًا بين السنتين الهجرية والسنة، بمقدار 11.2425 يومًا في السنة البسيطة، وفي السنة الكبيسة يكون الفرق 10.2425 يومًا.

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