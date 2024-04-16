مصدر: قطر والجزائر المناشئ الرئيسية لواردات الغاز المصرية المرتقبة

قال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن الجزائر وقطر هى الناشئ الرئيسية التى ستستورد مصر منها شحنات الغاز الطبيعى لفترة الصيف، والتى قدرها بنحو 15 شحنة.

وأوضح المصدر، أن كل شحنة تكفى نحو 21 يومًا بمعدل استهلاك 0.5 مليار قدم مكعب يوميًا، أى أن حجمها بحدود 10.5 مليار قدم مكعب، وسيتم ضخها مباشرةً في شبكة الغاز الخاصة بوزارة البترول وهي المسئولة عن توزيعها، بإجمالى قد يصل إلى 52.5 مليار قدم مكعب.

موضوعات4 ملايين طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات الكهرباء الكودي “إتش إس بى سى” يحصد الموافقة المبدئية من دائنى محطة سيمنس على البيع النفط يمحو مكاسبه عند التسوية لكن برنت لا يزال فوق 90 دولارًا

وذكر أن مصر اقتربت من التعاقد مع سفينة التغويز العائمة من بى دابليو إنيرجى، المتوقع أن ترسو فى ميناء السخنة لمدة 5 سنوات.

وقال إنه قد يتم تمديد التعاقد ما بعد السنوات الخمس ما لم يتم رفع معدلات الإنتاج المحلية إلى 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا مقابل 5.8 مليار قدم مكعب فى الوقت الحالى.

وكان إنتاج حقل غاز ظُهر والذى يمثل أكبر مصدر لإنتاج الغاز فى مصر قد تراجع خلال العام الماضى، وقالت شركة إينى الإيطالية إنها أنفقت 230 مليون دولار خلال العام الماضى على أعمال التطوير فى الحقل، لتصل جملة نفقاتها فى الحقل إلى نحو 6.2 مليار دولار بنهاية 2023.

وقالت إن أعمال التطوير تركز على برنامج لعزل المياه من أجل تحسين إنتاج الغاز، وأنشطة الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لبنية تحتية جديدة سطح البحر، بجانب أنشطة التطوير لزيادة سعات معالجة المياه عبر ترقية الوحدات الحالية وإضافة وحدتين للمعالجة.

وفي سياق متصل، قال المصدر، إن لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تتجه زيادة أسعار منتجات البترول في اجتماعها المقبل، بما في ذلك السولار وغاز البوتاجاز، فى ظل زيادة أسعار خام برنت وما أحدثه التعويم من زيادة فى التكاليف.