مصدر: قطر والجزائر المناشئ الرئيسية لواردات الغاز المصرية المرتقبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واردات مصر قد تصل إلى 52.5 مليار قدم مكعب خلال فصل الصيف
قال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن الجزائر وقطر هى الناشئ الرئيسية التى ستستورد مصر منها شحنات الغاز الطبيعى لفترة الصيف، والتى قدرها بنحو 15 شحنة.
وأوضح المصدر، أن كل شحنة تكفى نحو 21 يومًا بمعدل استهلاك 0.5 مليار قدم مكعب يوميًا، أى أن حجمها بحدود 10.5 مليار قدم مكعب، وسيتم ضخها مباشرةً في شبكة الغاز الخاصة بوزارة البترول وهي المسئولة عن توزيعها، بإجمالى قد يصل إلى 52.5 مليار قدم مكعب.
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وذكر أن مصر اقتربت من التعاقد مع سفينة التغويز العائمة من بى دابليو إنيرجى، المتوقع أن ترسو فى ميناء السخنة لمدة 5 سنوات.
وقال إنه قد يتم تمديد التعاقد ما بعد السنوات الخمس ما لم يتم رفع معدلات الإنتاج المحلية إلى 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا مقابل 5.8 مليار قدم مكعب فى الوقت الحالى.
وكان إنتاج حقل غاز ظُهر والذى يمثل أكبر مصدر لإنتاج الغاز فى مصر قد تراجع خلال العام الماضى، وقالت شركة إينى الإيطالية إنها أنفقت 230 مليون دولار خلال العام الماضى على أعمال التطوير فى الحقل، لتصل جملة نفقاتها فى الحقل إلى نحو 6.2 مليار دولار بنهاية 2023.
وقالت إن أعمال التطوير تركز على برنامج لعزل المياه من أجل تحسين إنتاج الغاز، وأنشطة الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لبنية تحتية جديدة سطح البحر، بجانب أنشطة التطوير لزيادة سعات معالجة المياه عبر ترقية الوحدات الحالية وإضافة وحدتين للمعالجة.
وفي سياق متصل، قال المصدر، إن لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تتجه زيادة أسعار منتجات البترول في اجتماعها المقبل، بما في ذلك السولار وغاز البوتاجاز، فى ظل زيادة أسعار خام برنت وما أحدثه التعويم من زيادة فى التكاليف.
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