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يلين: قدرة الصين على إنتاج السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى توقف الشركات الأمريكية

4/16/2024 10:53:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية “تي رو برايس”: الين مرشح للتراجع 10% أمام الدولار باول: خفض التضخم إلى الهدف قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، إن استثمارات الصين الضخمة في التصنيع المتقدم لمنتجات الطاقة النظيفة، أدت إلى تكافؤ الفرص، مما يعرض العمال والشركات الأمريكية للخطر، وهو أمر يجب الحد منه.

وأوضحت“جانيت يلين”، أن إنتاج الصين للسيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية وغيرها من السلع بشكل مفرط، قد يؤدي إلى توقف الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى عن العمل، بينما تستمر الشركات الصينية في تلقي الدعم، بحسب“رويترز”.

وأضافت“يلين” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي:“لذلك، هذه ليست ساحة لعب متكافئة، ومن وجهة نظر سلسلة التوريد، أعتقد أنها تخلق مخاطر نسعى بوضوح إلى التخفيف منها، كما أنها غير عادلة لعمالنا وشركاتنا”.

واختتمت الوزيرة وهي تستعد لبدء جولة جديدة من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين، بعد أن زارت الصين في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحوار المستمر مع المسؤولين الصينيين أدى بالفعل إلى تقدم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومعالجة تغير المناخ.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108103434

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