يلين: قدرة الصين على إنتاج السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى توقف الشركات الأمريكية

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، إن استثمارات الصين الضخمة في التصنيع المتقدم لمنتجات الطاقة النظيفة، أدت إلى تكافؤ الفرص، مما يعرض العمال والشركات الأمريكية للخطر، وهو أمر يجب الحد منه.
وأوضحت“جانيت يلين”، أن إنتاج الصين للسيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية وغيرها من السلع بشكل مفرط، قد يؤدي إلى توقف الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى عن العمل، بينما تستمر الشركات الصينية في تلقي الدعم، بحسب“رويترز”.
وأضافت“يلين” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي:“لذلك، هذه ليست ساحة لعب متكافئة، ومن وجهة نظر سلسلة التوريد، أعتقد أنها تخلق مخاطر نسعى بوضوح إلى التخفيف منها، كما أنها غير عادلة لعمالنا وشركاتنا”.
واختتمت الوزيرة وهي تستعد لبدء جولة جديدة من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين، بعد أن زارت الصين في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحوار المستمر مع المسؤولين الصينيين أدى بالفعل إلى تقدم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومعالجة تغير المناخ.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108103434
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